انتشار ظاهرة تحدي التقاط الصور الشخصية للتغلب على الجائحة

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في الآونة الأخيرة، يستخدم المزيد من الناس الوضع الذي يتم فيه تقييد الأنشطة الخارجية بسبب جائحة كورونا باعتباره "فرصة". وعلى سبيل المثال، يشارك العديد من الناس في تصوير"body profile"، أي ملامح الجسم، للاحتفاظ بصور أجسادهم الجميلة عندما كانوا صغارًا. في الغالب، يلتقط الشباب صورًا لأنفسهم وهم يمارسون الرياضة أثناء ويعلقونها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم أو ينشرون النتائج بعد التصوير.

وقال خبراء أن تأثير فيروس كورونا هو أحد الأسباب الرئيسية لمشاركة العديد من الأشخاص مؤخرًا في تحدي التقاط الصور لأجسامهم. حيث إنه بعد تفشي فيروس كورونا، اكتسب الكثير من الناس الوزن بسبب قلة النشاط البدني وزيادة الوقت الذي يقضونه في المنزل. ومع ذلك، زاد بالتأكيد عدد الأشخاص الذين يرغبون في التقاط صورًا لأجسامهم بعد نجاحهم في الرجيم أو النظام الغذائي. وكان معظمهم في أواخر العشرينيات وحتى منتصف الثلاثينيات.

يُشار إلى أن الانخفاض الحاد في عدد حفلات العشاء للعاملين في المكاتب بسبب إرشادات الحجر الصحي COVID-19 مثل حظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص في الأماكن العامة قد عمل لصالح نظام الريجيم الغذائي. ويقول معظم العاملين في المكاتب إنه نظرًا لعدم وجود حفلات عشاء، فإنهم لا يأكلون أكثر من اللازم ويمكنهم التوقف عن الشرب، وهو ما يساعد بشكل كبير في إدارة نظامهم الغذائي. وفي الوقت نفسه، مع تزايد عدد الأشخاص الذين يلتقطون الصور لأجسامهم، تزدهر الصناعات ذات الصلة. حيث تعمل متاجر الدباغة ومحلات إزالة الشعر بالشمع التي يزورها الناس لالتقاط صور مثالية على تكثيف التسويق المتعلق بالـ "‎body_profile".

على سبيل المثال، ينظم متجر دباغة واقع في منطقة كانغ نام في سيول حدثًا لمنح بطاقات عضوية وهدايا مجانية من خلال السحب (اليانصيب)، إذا نشرت اسم المتجر مع علامة تصنيف إلى جانب صورة لجسمك على حساب التواصل الاجتماعي الخاص بك. وقد زاد عدد الأشخاص الذين يلتقطون صورًا لأجسامهم بعد الرجيم بشكل كبير مقارنةً بالسابق. ويرجع السبب في ذلك إلى أن عدد الأشخاص الذين يختارون الإدارة الذاتية كوسيلة لتخفيف التوتر يتزايد بسبب طول فترة جائحة كورونا.