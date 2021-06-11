تزايد تأييد الطلاب الكوريين لنظام المحاضرات غير المباشرة

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بينما تتخذ العديد من الجامعات في كوريا خطوات لتوسيع نطاق المحاضرات وجهًا لوجه بدءا من الفصل الدراسي الثاني القادم، هناك استجابة بين الطلاب بأن "المحاضرات غير المباشرة أفضل". وقد أعرب الطلاب عن رضاهم عن طريقة التدريس الحالية، قائلين: "إنه إذا تم إجراء الفصول الدراسية غير المباشرة بصورة كاملة، فسوف يتراجع خطر الإصابة بـفيروس كورونا 19، وهو أكثر ملاءمة واقتصادية".

يذكر أنه عند بدء الفصل الدراسي الأول من هذا العام، أشار الطلاب إلى مشاكل الفصول غير المباشرة واشتكوا إلى المدارس والكليات لاسترداد الرسوم الدراسية. لذلك، كان رد الفعل هذا غير متوقع ومفاجئًا بعض الشيء. في هذه الحالة، تتزايد المخاوف من أن طلاب الجامعات قد يصبحون فرديين للغاية ويفقدون مهاراتهم الاجتماعية بسبب COVID-19. ولذلك أعلنت جامعة سيول الوطنية أنها قررت استئناف الدراسة وجهًا لوجه من الفصل الدراسي الثاني وفقًا لإرشادات الحجر الصحي الحكومية وظروف كل كلية. أما جامعة يونسي التي أجرت جميع الفصول الدراسية كمحاضرات غير مباشرة منذ الفصل الدراسي الأول، وجامعات أخرى في كوريا، فتناقش حاليا توسيع نطاق الفصول الدراسية وجهًا لوجه، ولكن هناك رد فعل بين الطلاب قائلين: "دعونا نحصل على فصول دراسية غير مباشرة في الفصل الدراسي الثاني أيضًا".

ووفقًا لمجلس طلاب جامعة سيول الوطنية، نتيجة لإجراء استطلاع على الطلاب الحاليين بحلول الأول من هذا الشهر، قال أكثر من 60٪ من المشاركين إنهم يفضلون "المحاضرات غير المباشرة بشكل كامل". كما تم العثور على نتائج مماثلة في استطلاع أجراه مجلس طلاب جامعة يونسي على 2897 طالبًا لمعرفة تفضيلاتهم لطريقة التدريس في الفصل الدراسي الثاني القادم. أي بمعنى آخر، وفقًا لنتائج الاستطلاع، يفضل 7 من كل 10 طلاب الدروس المقامة عبر الإنترنت. مما يعني أنهم تكيفوا تمامًا مع الفصل الدراسي غير المباشر الذي استمر لمدة عام ونصف تقريبًا.

الجدير بالذكر أن الفصول الدراسية غير المباشرة بدأت بسبب المخاوف بشأن انتشار COVID-19، ولكن كانت هناك أيضًا آراء أنه سيكون من المرغوب فيه الحفاظ على طريقة الفصل غير المباشر لبعض المحاضرات حتى لو تحسن وضع الحجر الصحي في المستقبل. ومن ناحية أخرى، وإلى جانب الحد من مخاطر الإصابة بالعدوى، أشار معظم الطلاب إلى "الراحة" كميزة للفصول غير المباشرة. هذا لأنه في حالة المحاضرات المسجلة يمكن للطلاب الاستماع إلى المحاضرات في أي وقت يريدون، ويمكنهم الاستماع إلى الجزء الذي لا يعرفونه مرارًا وتكرارًا. وبالإضافة إلى ذلك، قال بعض الطلاب إن عدد الأسئلة زاد لأنه يمكنهم طرح الأسئلة من خلال الدردشة بدلا من التحدث وجهًا لوجه مع الأستاذ. وفي حالة الفصول غير المباشرة، من الجذاب أيضًا للطلاب أنه يمكنهم توفير الوقت الذي كان يجب إهداره بسبب الانتقال إلى المدرسة أو وقت الفراغ بين الفصول، والذي يمكن استخدامه لتطوير الذات.