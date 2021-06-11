بلدية سيول تطلق برنامج إنشاء الغابات الحضرية

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صرحت بلدية سيول أمس بأنها ستنفذ مشروع "الغابات الحضرية" للتكيف مع تغير المناخ. وهذا المشروع عبارة عن مشروع للتعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء الغابات الحضرية من خلال زراعة مختلف النباتات والأشجار في الساحات المشوهة والمتروكة. حيث تنوي بلدية سيول تحويل مكان واحد إلى غابة حضرية كل عام حتى عام ألفين وأربعة وعشرين، بإنفاق حوالي مائتين وخمسين ألف دولار. وسيقوم بنك هونغ كونغ شانغهاي بتمويل المشروع، بينما ستشرف شركة "غابة الحياة" على تصميمه وتنفيذه.

وقررت بلدية سيول إبرام مذكرة للعمل معهما من أجل التعاون الفعال في تنفيذ المشروع والترويج له وإشراك المواطنين. وكأول خطوة من المشروع، سيتم تحويل ساحة فارغة تبلغ مساحتها ألف متر مربع بالقرب من حديقة موليه في منطقة يونغ دونغ بو إلى ساحة خضراء. وستبدأ عملية بناء الساحة في شهر أكتوبر القادم من خلال جمع آراء سكان المنطقة. وبتلك المناسبة قال "تشيه يونغ جونغ" مدير المدينة الخضراء بمقر البلدية إن البلدية تخطط لتنفيذ هذا النوع من المشروعات باستمرار حتى يعيش المواطنون في ساحات منعشة وجميلة.