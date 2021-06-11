استضافة معرض المحتويات الواقعية الكورية في مقر اليونسكو في باريس

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من المتوقع أن يتم تنظيم معرض المحتويات الواقعية تحت شعار "كوريا: التخيل المكعب" باستخدام أهم المحتويات من موجة الثقافة الكورية "هالليو"، بما في ذلك الفيلم "طفيليات" للمخرج "بونغ جون هو" وعروض الموسيقى لفرقة "بي تي إس" في مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة ما بين السادس والسادس عشر من شهر يوليو القادم.

وتنظم وزارة الثقافة الكورية ومكتب اتفاقية التنوع الثقافي التابع للأمانة العامة لمنظمة اليونسكو هذا المعرض الخاص لمشاركة قدرة كوريا على التخيل حول المستقبل الجديد الذي سيتم تشكيله بعد جائحة كورونا مع شعوب العالم، تماشيا مع تخصيص الأمم المتحدة هذا العام كعام اقتصاد الإبداع الدولي من أجل التنمية المستدامة. ومن أهم محتويات المعرض محتوى الواقع المعزز الذي يتم فيه تحقيق عرض "خريطة الروح رقم واحد" لفرقة "بي تي إس" باستخدام مساحة مكعبة من شاشات "إل إي دي LED"، بحيث سيكون بإمكان الزوار المزودون بمعدات الواقع الافتراضي التمتع بالعرض عبر فيديو واقعي مكون من ثلاثمائة وستين درجة.

أما محتوى الفيلم "طفيليات" فيتيح للزوار المزودين بمعدات الواقع الافتراضي فرصة المعايشة التي تشعرهم بدخول بعض الأماكن الرئيسية في الفيلم، بما في ذلك غرفة الجلوس في البيت الكبير والمساحة تحت الأرض هناك وغيرها بصحبة موسيقى الفيلم. إضافة إلى ذلك سيتم استعراض عدد من المحتويات التي تثبت القدرة التكنولوجية للشركات الكورية وقدرة الفنانين الكوريين على التخيل الفني، بما في ذلك "مسيرة الملك" للمتحف الوطني المركزي، و"الزهور" لشركة "ديستريكت".

وفي هذا السياق، عبرت منظمة اليونسكو عن تطلعات كبيرة بشأن هذا المعرض، حيث قال "إيرنيستو اوتوني" نائب المدير العام في مجال الثقافة بها إنه سيظهر من خلال هذا المعرض أهمية دور الثقافة والابتداع من أجل التنمية المستدامة في عصر وباء كورونا. وأضاف أن هذا المعرض للواقع الافتراضي سيتيح فرصة مهمة لربط زوار العالم والاحتفال بعام الاقتصاد الإبداعي.