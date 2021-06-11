جوك سونغا / تشون هيانغا / سوتشونهيانغا

رأى "لي مونغ-ريونغ" حبيبته "تشون هيانغ" للمرة الأولى في عيد الدانو، في ربيع العام الذي تم فيه ستة عشر عامًا. ويوافق عيد الدانو أجمل أوقات العام، في الوقت الذي يستعد فيه الربيع ليتحول إلى صيف، فتتلون الجبال والمروج باللون الأخضر الجميل. وكان "لي مونغ-ريونغ" يمر بنقطة تحول كبيرة في حياته: التحول من صبي يافع إلى شاب. ولا عجب أن شابًّا مفعمًا بالحيوية مثله كره أن يقضي يومًا ربيعيًّا جميلًا داخل حجرته ليدرس. ولذلك قرر أن يصطحب خادمه "بانغجا" في نزهته إلى "كوانغ هان لو 광한루" في نام-وون. وانهمك في تأليف قصيدة عن المشاهد الربيعية البديعة التي يمكن مشاهدتها من الاستراحة. راح يتأمل جسر "أوه جاك كيو" الذي يحكى أن العاشقين "كيونو 견우" و"جيغنيو 직녀" يلتقيان عنده مرة واحدة كل عام طبقًا للأسطورة التراثية. وراح يتساءل: ترى متى يلتقي هو أيضًا بحب حياته؟ ويبدو أن هذا المشهد لم يُعجب الكثير من جيل الشباب، فنجد في أغنية "جوك سونغا 적성가" لـ"كيم جون-سو"، وهي أغنية مستوحاة من مقطع بنفس الاسم في أغنية "تشون هيانغا" الأصلية.، سخرية واضحة من "لي مونغ-ريونغ" لأنه وُلد في أسرة من أسر النبلاء فعاش حياة رفاهية، واستطاع أن يقضي يومًا ربيعيًّا جميلًا بدون عمل أو قلق مركزًا فقط على الاستمتاع بالطبيعة في ذلك اليوم الجميل.

في الجزء التالي من الأغنية، نرى كيف يذهب الخادم "بانغجا" إلى تشون هيانغ نزولًا على طلب سيده "لي مونغ ريونغ". وكان "لي مونغ ريونغ" قد رأى تشون هيانغ برفقة خادمتها "هيانغ دان"، وقد ركبت "تشون هيانغ" الأرجوحة وراحت تتأرجح في سرور وسعادة، وعندما رآها "لي مونغ ريونغ" وقع في حبها فورًا. ولا بد أنه فتن بجمالها الأخاذ وبمظهرها وثوبها يتطاير كلما تحركت الأرجوحة وسط الزهور الجميلة والجو الربيعي البديع. سأل "لي مونغ ريونغ" خادمه ما إذا كان يعرف الفتاة على الأرجوحة، لكن خادمه تظاهر بأنه لا يعرفها أنه لاحظ أن سيده قد فتن بالشابة الجميلة. أرسل "لي مونغ ريونغ" خادمه ليحضر الشابة إليه ليتعرف عليها، لكنه عاد خالي الوفاض وقد حمل رسالة من تشون هيانغ جاء فيها: "صحيح أنني ابنة جارية كيسنغ، لكن والدي كان من النبلاء، وقد نشأت في منزل محترم، ولذلك لا يمكن لأي شخصٍ أن يستدعيني هنا أو هناك كما يحلو له".

بعد ذلك، لم يستطع "لي مونغ-ريونغ" التوقف عن محاولة التعرف على "تشون-هيانغ". ولذلك طالب خادمه "بانغجا" ليذهب إليها ويحدثها عن سيده الشاب الوسيم النبيل الذي يشعر بإعجاب تجاهها. قاوم الخادم في البداية، لكنه اضطر لتنفيذ أمر سيده في النهاية، لكنه عاد وهو يحمل ثلاث جمل أرسلتها تشون-هيانغ إلى سيده: "الأوزة تبحث عن البحر، والفراشات تبحث عن الزهور، وسرطان البحر يبحث عن حفرة". وكانت تعني: إذا كنت تريد أن تراني لأنك معجب بي إلى هذا الحد، فلماذا لا تأتي إلي بنفسك بدلًا من أن تطلب مني أن أذهب أنا لأقابلك؟ وبهذا لم تقطع "تشون هيانغ" الطريق أمامه تمامًا، فسأل "لي مونغ ريونغ" خادمه عن منزلها، وأعلمه الخادم بالحي الذي تسكن فيه "تشون هيانغ". لكن في أغنية "سوتشونهيانغا 소춘향가" من أغاني كيونغي الشعبية التراثية، تغيرت كلمات الأغنية قليلًا فنرى أن "تشون هيانغ" هي من تخبر "لي مونغ-ريونغ" بعنوان منزلها. وكان المنزل محاطًا بسور من الخيزران وبحيرة على شرقًا وبئر غربًا. وفي هذه النسخة من الأغنية، نجدها تنصحه بأن يأتي عند الغسق.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "كيم جون-سو" في أغنية "جوك سونغا 적성가"، بمصاحبة "دوبونجيه دال 두번째 달".

- مقطع من أغنية "تشون هيانغا" بصوت "كيم سو-هي".

- "سوتشونهيانغا 소춘향가" غناء "أن جونغا 안정아" أداء "وون ناكيونغ 원나경"، و"لي هوا-يونغ 이화영" و"هان سول-إيب 한솔잎".