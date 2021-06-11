(8) 말씀 편하게 하세요

Ji-woo : 저… 혹시라도 제가 마음에 안 드는 부분이 있으시면...

إذا... إذا كان هناك ما لا يعجبك بي...

Hyun-ju’s mom : 무슨 소리 하세요!! 하나서부터 열까지 1,2,3,4 싹 다 맘에 드는데!

ماذا تقول! أحب كل شيء بك من الألف إلى الياء.

걱정 하지 말아요. 내가 내 살과 뼈와 내 영혼까지 갈아서 두 사람 팍팍 밀어줄 테니까.

لا داعي للقلق. سأفعل كل ما في وسعي وكل ما أقدر عليه لأجمعكما معا.

Ji-woo : 감사합니다. 그리고, 말씀 편하게 하세요. 어머님.

شكرا لك. ومن فضلك، ارفعي الكلفة أثناء الحديث معي، يا أمي.

Hyun-ju’s mom : 그럴까 황서방~? 호호호

هل أفعل؟ يا زوج ابنتي المستقبلي؟





شرح التعبير

تعبير اليوم مكون من ثلاثة أجزاء:

الجزء الأول، "말씀": كلام وهي كلمة احترام او نومبيمال من كلمة말

الجزء الثاني، "편하게": من الفعل편하다 بمعنى "مريح" و편하게 تعني "براحة"

الجزء الثالث، "하세요":بمعنى "افعل" بصيغة الأمر

ويعني التعبير كله말씀 편하게 하세요 "ارفع الكلفة “، ويستخدم عندما يكون هناك حوار بين شخصين أحدهما أكبر من الآخر عمرا أو مكانة، فيطلب الأصغر من الأكبر أن يتوقف عن استخدام صيغة الاحترام أو النوبيمال ويتحدث معه بتباسط أو يرفع الكلفة. ففي الثقافة الكورية في تلك الحالة يشعر الأصغر عمرا أو مكانة بقليل من الحرج إذا استمر الشخص الأكبر في الحديث بصيغة الاحترام.. من الممكن أيضا استخدام تعبير آخر وهو 말을 놓다. يستخدم التعبيران بصيغ مختلفة منها 말씀 편하게 하십시오. 말씀 놓으세요. 말씀 놓으십시오.





شرح الأمثلة

가.미영씨, 저 좀 도와주시겠어요?

أ.مييونغ، هل من الممكن أن تساعديني قليلا؟

나.선배님, 말씀 편하게 하세요.

ب.سونبيه نيم، يمكنك رفع الكلفة معي.

선배 : تستخدم لنداء شخص أكبر عمرا يدرس أو يعمل في نفس المكان

가. 처음 뵙겠습니다. 말씀 많이 들었습니다.

أ.فرصة سعيدة لقد سمعت عنك الكثير.

나.말씀 편하게 하십시오. 제가 많이 어립니다.

ب. من فضلك ارفع الكلفة. أنا أصغر منك كثيرا.



