فرقة بي تي إس تتصدر قائمة بيلبورد هوت 100 للأسبوع الثالث على التوالي

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تصدرت فرقة "بي تي إس" قائمة "بيلبورد هوت 100" للأسبوع الثالث على التوالي بأغنيتها الإنجليزية الثانية "زبدة".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها الفرقة من تصدر القائمة للأسبوع الثالث على التوالي.

وكانت الفرقة قد تصدرت قائمة "بيلبورد هوت 100" الأسبوعين الأول والثاني من شهر سبتمبر من العام الماضي بأغنية "داينميت"، واحتلت المرتبة الثانية في الأسبوعين الثالث والرابع، ثم تصدرتها مرة أخرى في الأسبوع الخامس.

وأعربت الفرقة في تغريدة على تويتر عن شكرها لأعضاء نادي معجبيها "الآرمي" في جميع أنحاء العالم على دعمهم لها، والذي ساعد على تمكنهم من تصدر قائمة "بيلبورد هوت 100" للأسبوع الثالث على التوالي.