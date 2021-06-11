الشقيقان المخلصان

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كان يا ما كان، في قديمِ الزمانِ،

عاش شقيقان مخلصان تجمعُهُما علاقةٌ طيبةٌ.

الشقيق الأكبر: "الأصغرُ أولًا".

الشقيق الأصغر: "بل الأكبرُ أولًا!".

عاش الشقيقان على هذه الحال منذ أن كانا صغيرين.

حتى ثمارِ الفولِ الصغيرةِ كانا يقتسمانها.





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مرت سنواتٌ وسنوات، وكبرَ الشقيقان فصارا رجلين بالغين.

وبعدَ وفاةِ والديهِما، تقاسمَ الشقيقان الحقلَ الذي ورثاه عنهما بالتساوي.

جاء الخريف، وحان موعدُ الحصاد.





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استيقظَ الشقيقان في وقتٍ مبكرٍ من الفجرِ

ليحصدَ كلًّا منهما الأرزَ في حقلِ شقيقِهِ قبلَ أن يستيقظَ.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

"لكن كيف يحدثُ هذا مجددًا؟ إن الأجولةَ كلَّها هنا!".

"لكن ما هذا؟ لقد نقلتُ أجولةَ الأرزِ إلى حقلِ شقيقي أمس، فكيف جاءت أجولةُ الأرزِ هذه إلى هنا؟"

قدَّرا أنهما اختلط عليهِما الأمرُ لسببٍ أو لآخر،

وقررا أن يعيدا الكرَّةَ في تلكَ الليلة أيضًا.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

وذات ليلة كان البدر ينير فيها السماء،

كان الشقيقان يقضيان ليلتَهما في نقلِ أجولةِ الأرزِ كالعادة.

كان الشقيقان يسيران في إرهاق، فاصطدما ببعضهما أثناءَ السيرِ.

الشقيق الأصغر: "أخي، ماذا تفعلُ هنا؟".

الشقيق الأكبر: "وماذا عنك؟ ماذا تفعلُ هنا في هذا الوقتِ المتأخرِ من الليلِ؟"





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

اكتشف الشقيقان سرَّ أجولةِ الأرزِ التي لا تتناقص مهما أُخذ منها،

وازداد حبُّهما وإخلاصُهُما لبعضِهِما قوةً مع مرورِ السنين، فعاشا في سعادة وهناء.

الشقيق الأكبر: "أنت أولًا".

الشقيق الأصغر: "بل أنت أولًا!"