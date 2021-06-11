وي آي تعود بإصدار ألبوم صيفي جديد

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عادت فرقة "وي آي" الشبابية بإصدار ألبومها الثالث الجديد بعنوان "الهوية: العمل" يوم التاسع من يونيو الجاري.

ويُعَدُّ هذا الألبوم آخر ألبوم من سلسلة ألبومات "الهوية"، ويضم أربع 4 أغاني، منها الأغنية الرئيسية "باي باي باي".

وبالرغم من أن فرقة "وي آي" جديدة نسبيا حيث بدأت نشاطها الغنائي في شهر أكتوبر من عام 2020، فإن الجمهور قد يكون على دراية بجميع الأعضاء الستة للفرقة لأنهم شاركوا في برامج مسابقات غنائية وأنشطة الكاي بوب المختلفة.