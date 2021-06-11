الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

وي آي تعود بإصدار ألبوم صيفي جديد

#أخبار الساحة الفنية l 2021-06-15

من أغانى القمة

ⓒ OUI ENTERTAINMENT

عادت فرقة "وي آي" الشبابية بإصدار ألبومها الثالث الجديد بعنوان "الهوية: العمل" يوم التاسع من يونيو الجاري.

ويُعَدُّ هذا الألبوم آخر ألبوم من سلسلة ألبومات "الهوية"، ويضم أربع 4 أغاني، منها الأغنية الرئيسية "باي باي باي".

وبالرغم من أن فرقة "وي آي" جديدة نسبيا حيث بدأت نشاطها الغنائي في شهر أكتوبر من عام 2020، فإن الجمهور قد يكون على دراية بجميع الأعضاء الستة للفرقة لأنهم شاركوا في برامج مسابقات غنائية وأنشطة الكاي بوب المختلفة.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;