عودة تو بي إم يوم الـ28 من يونيو

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من المقرر أن تعود فرقة "تو بي إم" هذا الشهر بعد غياب طال أمده حوالي 5 سنوات.

وكانت الفرقة قد توقفت عن ممارسة نشاطها عام 2016 بعد أن انضم بعض أعضائها إلى الخدمة العسكرية الإلزامية.

وستكشف الفرقة عن ألبومها الكامل الجديد السابع بعنوان "لا بُدّ" يوم الثامن والعشرين من يونيو الجاري.

وقد بدأت فرقة "تو بي إم" نشاطها الغنائي في عام 2008.



