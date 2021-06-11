الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

عودة تو بي إم يوم الـ28 من يونيو

#أخبار الساحة الفنية l 2021-06-15

من أغانى القمة

ⓒ JYP Entertainment


من المقرر أن تعود فرقة "تو بي إم" هذا الشهر بعد غياب طال أمده حوالي 5 سنوات.

وكانت الفرقة قد توقفت عن ممارسة نشاطها عام 2016 بعد أن انضم بعض أعضائها إلى الخدمة العسكرية الإلزامية.

وستكشف الفرقة عن ألبومها الكامل الجديد السابع بعنوان "لا بُدّ" يوم الثامن والعشرين من يونيو الجاري.

وقد بدأت فرقة "تو بي إم" نشاطها الغنائي في عام 2008.


قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;