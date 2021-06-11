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إكسو تتصدر قائمة آيتيونز للألبومات بألبومها الأخير

#أخبار الساحة الفنية l 2021-06-15

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

تصدرت فرقة "إكسو" قائمة "آيتوينز" للألبومات بألبومها الأخير بعنوان "لا تقاوم الشعور" في 85 دولة في العالم، منها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وكندا.

ويعد هذا الألبوم الأول من نوعه منذ أن قامت الفرقة بالكشف عن ألبومها السادس بعنوان "هَوَس OBSESSION” قبل عام.

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