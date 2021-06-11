افتتاح أول مركز جديد لتعلم اللغة والثقافة الكورية في المغرب

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من المتوقع أن يفتتح أول مركز جديد لتعلم اللغة والثقافة الكورية في المغرب هذا العام.

وصرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ومؤسسة معهد سيجونغ مؤخرا بأنها قررت إنشاء 29 مركزا جديدا تابعا للمؤسسة في 18 دولة خلال هذا العام.

يذكر أن مؤسسة معهد سيجونغ عبارة عن مؤسسة خاصة لتعليم الكورية في الخارج تعمل على نشر اللغة والثقافة الكورية من خلال التعاون مع أجهزة تعليم ذات مؤهلات معينة في مختلف الدول الأجنبية.

قال مسؤول في الوزارة إن 85 جهازا في 43 دولة كانت قد تقدمت بطلبات إنشاء المراكز الجديدة هذا العام بحيث اختارت المراكز 29 الجديدة من خلال مراجعة قدرات الإدارة والظروف وغيرها بواسطة المقابلات عبر الفيديو.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الكورية بدأت تفتتح مراكزها منذ عام 2007 ليبلغ إجمالي عدد المراكز 234 مركزا في 82 دولة حول العالم ومنها ستة مراكز في الإمارات والبحرين والأردن، ومصر، والجزائر، ومصر.

وتخطط الوزارة والمؤسسة الكوريتين لزيادة إجمالي عددها ليبلغ 270 مركزا حتى العام القادم.