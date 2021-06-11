تنظيم أسبوع الأفلام الإماراتية عبر الإنترنت في البلاد





افتتح أسبوع الأفلام الإماراتية الذي يسمح للكوريين بالتمتع بمشاهدة 7 أفلام إماراتية ممتازة عبر الإنترنت اليوم الذي يصادف ذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية الكورية الإماراتية. ومن المتوقع أن تستمر الفعالية حتى 24 من هذا الشهر.

وخلال هذا الأسبوع الذي تنظمه وزارة الثقافة والشباب الإماراتية على هامش عام التبادلات الثقافية الكورية الإماراتية لعامي 2020 و2021 يتم عرض 3 أفلام طويلة و4 أفلام قصيرة أنتجها مخرجون يعملون في الإمارات أو مخرجون إماراتيون من أجل تناول مختلف المواضيع الاجتماعية والثقافية.

ومنها الفيلم "من ألف إلى باء" للمخرج علي مصطفى الذي عبارة عن فيلم طريق الرحلة التي يقوم بها 3 أصدقاء لزيارة قبر صديقهم الرابع وفاء له وتحقيقا لأحد أحلامه، والفيلم الكوميدي "شباب شِيَاب" من إنتاج شركة "إيمدج نيشن". وتدور أحداثه حول أربعة رجال مسنين يمضون السنوات المتبقية في مأوى للكبار وعلى غير المتوقع يرث أحدهم ثروة كبيرة وتتصاعد الأحداث. كما يُعرض أيضا فيلم "سيدة البحر" وهو فيلم ذو إنتاج مشترك سعودي وعراقي وإماراتي. وتدور أحداث الفيلم في إطار أدب المدينة الفاسدة، والفيلم هو قصة فتاة قوية الإرادة تُدعى "حياة"، تعيش في قرية صيد فقيرة تحكمها التقاليد المظلمة. بالإضافة إلى ذلك تعرض الأفلام القصيرة 4 من أفلام الرعب والغموض والوثائقية الإماراتية الممتازة، ولكنها غير معروفة جيدا بين الكوريين حتى الآن.

ويتم تقديم الترجمة الكورية الإنجليزية لهذه الأفلام السبع ويمكن مشاهدتها عبر زيارة موقع الوزارة الإماراتية على الإنترنت.

وتشارك في تنظيم الأسبوع وزارة الثقافة الكورية والمركز الثقافي الكوري في الإمارات والجمعية الكورية العربية وجمعية الصداقة الكورية الإماراتية وغيرها.