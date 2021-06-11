مسابقة التحدث والكتابة بالكورية لعام 2021 في مصر

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قال المركز الثقافي الكوري في مصر مؤخرا بأنه نظم مسابقة التحدث والكتابة باللغة الكورية لعام 2021 لطلاب معهد سيجونغ لتعليم الكورية بمقر المركز بالقاهرة في إطار سعي المركز لاستئناف أنشطته التي كانت تمارسها قبل تفشي جائحة كورونا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها مسابقة التحدث والكتابة باللغة الكورية في مصر وجها لوجه وخارج الشبكة منذ بداية تفشي الوباء.

الجدير بالذكر أن المركز الثقافي الكوري في مصر ينظم كل عام مسابقة التحدث والكتابة باللغة الكورية لطلاب معهد سيجونغ. ويتأهل الفائز في المسابقة للمشاركة في برنامج تدريبي بكوريا وكذلك المشاركة في التصفيات النهائية للمسابقة التي تنظمها المؤسسة في كوريا.

ولكن المركز كان قد اضطر العام الماضي إلى تنظيم المسابقة عبر الإنترنت بسبب تداعيات فيروس كورونا ونظم هذا العام هذه المسابقة وجها لوجه مع السماح بمشاركة عدد قليل من الطلاب مع اتخاذ تدابير احترازية مشددة ضد الجائحة.

ومن الملاحظ أن عدد الراغبين في تعلم اللغة الكورية في مصر يتزايد تزايدا مطردا بفضل شعبية أغاني الكي بوب والدراما الكورية بحيث تَقَدَّم حوالي ألف وثلاثمائة شخص للفصل الدراسي الأول لمعهد سيجونغ في مصر في بداية هذا العام.

وخلال يوم واحد أقبل حوالي ألف وستمائة شخص على التقدم بطلبات المشاركة في دورة تدريبية خاصة لموسم الصيف القادم.

واستجابة للطلب المتزايد على تعلم اللغة الكورية، ضاعف المركز الثقافي الكوري هناك عددَ الطلاب المقبولين في المعهد بدءا من هذا العام.