إقامة حفلة للمتأهلين للتصفيات النهائية لمهرجان الكي بوب العالمي في الجزائر

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أعلنت السفارة لعشاق "الكي بوب" أنهم على موعد مع مسابقة دولية والتي سيشارك بها ما لا يقل عن 100 دولة بما في ذلك الجزائر بهدف تشجيعهم على تطوير مواهبهم.

وقد تقرر هذا العام وبسبب وباء كورونا إزالة فئة "الغناء" بحيث سيتم تقييم فئة "الرقص" فقط. وستستمر فترة التسجيل من 8 إلى 30 من شهر يونيو الحالي.

ومن المقرر اختيار أفضل خمسة مرشحين جزائريين (فردي أو جماعي) وستقام حفلة للمتأهلين للتصفيات النهائية في العاصمة الجزائر في النصف الثاني من هذا العام والقابل للتغيير في حال ما استدعت الظروف ذلك.

ودعت السفارة الكورية هناك الجزائريين إلى المشاركة الكبيرة في المسابقة من خلال التسجيل بإتباع عدد من الخطوات أولها عبر تحميل النموذج المتاح على موقع السفارة ليتم مَلؤه بالمعلومات المطلوبة وإعادة إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى عنوان موقع السفارة مرفقا بنسخة من وثيقة الهوية ورابط شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به والذي تحتوي على فيديو الرقصة التي قام بعمل أداء عليها.

كما يجب أن يقدم نفسه في فيديو آخر باللغتين الإنجليزية أو الفرنسية بما في ذلك الاسم واللقب والعمر والمهنة وهوايته ومواهبه وما إلى ذلك، أو عبر تقديم مقاطع الفيديو عن طريق إيداع يو إس بي في مقر السفارة مباشرة.