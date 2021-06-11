كوترا تعمل على إدخال تقنية المزارع الذكية إلى الأردن

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من المتوقع أن تعمل المؤسسة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار "كوترا" بالتعاون مع وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية على إدخال تقنية المزارع الذكية الكورية إلى الأردن الذي يمثل مركزا زراعيا في الدول العربية.

صرحت مؤسسة كوترا الاثنينَ الماضي بأنها نظمت ندوة كورية أردنية لتقنية المزارع الذكية عبر الفيديو تم من خلالها تقديم التقنية المعنية للشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية.

خاصة تم تقديم تقنيات شركات المزارع الذكية الكورية إلى المسؤولين في المركز الوطني للبحوث الزراعية في الأردن، بما في ذلك، نظام زراعة المنشآت القابلة لإنتاج الخضروات الموسمية ونظام الزراعة المائية الذي يسمح باستخدام موارد المياه بكفاءة والمزارع العمودية القادرة على تحسين الإنتاجية وتكنولوجيا تحليل بيانات المحاصيل.

تنوي كوترا اكتشاف سبل التعاون مع المشترين الأردنيين ودعم تنظيم جلسات الحوار بينهم والشركات الكورية المعنية عبر الفيديو في المستقبل.