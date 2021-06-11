تطبيق نظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا في الشركات الصغيرة

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رغم مطالبة دوائر الأعمال بتأجيل تنفيذه، سيتم تطبيق نظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا في الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 5 و49 شخصا بدءا من شهر يوليو القادم.

وقد طالبت المنظمات الاقتصادية الحكومة بتأجيل تطبيق هذا القرار على الشركات الصغيرة، مشيرة إلى أن تلك الشركات تتعرض الآن لتداعيات انتشار فيروس كورونا الاقتصادية.

وكان نظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا قد تم تطبيقه من أجل تحسين ظروف العمل في كوريا الجنوبية. وتمت المصادقة البرلمانية على مشروع قانون معايير العمل المعدل الذي ينص على تطبيق نظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا في شهر فبراير من عام 2018، وكان من المقرر بموجبه تطبيق النظام على الشركات التي يتجاوز عدد موظفيها 300 شخص بدءا من الأول من يوليو من نفس العام، لكن الحكومة منحت الشركات فترة توجيهية لتطبيق النظام لمدة 6 أشهر، مراعاة لأن الشركات كانت غير مستعدة لتنفيذه. وكان من المقرر أن يتم تطبيق النظام على الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 50 شخصا و299 شخصا بدءا من عام 2020، لكن الحكومة منحت الشركات فترة توجيهية أيضا لمدة عام.

يشار إلى أن الشركات التي تنتهك نظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا لا تخضع لعقوبة خلال فترة التوجيه، وهو ما يعني أن منح فترة توجيهية يعد بمثابة تأجيل لتطبيق النظام إلى ما بعد انتهاء فترة التوجيه.

وفي البيان الصادر يوم الاثنين الماضي، أكدت المنظمات الاقتصادية الخمس الرئيسية في البلاد أن تطبيق نظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا دون اتخاذ التدابير التكميلية سيؤدي إلى أن تواجه الشركات الصغيرة صدمة كبيرة بسبب معاناتها من تداعيات جائحة كورونا، وطالبت الحكومة بمنح الشركات الصغيرة فترة توجيهية لإعطائها فرصة للاستعداد لتطبيق النظام.

وفي الواقع، تعاني الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 شخصا من نقص حاد في العمال، خاصة شركات الإنشاءات وبناء السفن التي تتطلب عمالة بدنية شاقة.

وفي حقيقة الأمر فإن تجنب القوى العاملة المحلية للوظائف التي تتطلب عمالة بدنية شاقة ليس أمرا جديدا، لكن الشركات الصغيرة تعاني من صعوبات في توفير العمال الأجانب الذين كانوا يحلون محل العمال الكوريين، وذلك بسبب جائحة كورونا.

وبالتالي من المتوقع أن تتأثر الشركات الصغيرة سلبا من تطبيق نظام العمل لمدة 52 ساعة في هذا التوقيت.