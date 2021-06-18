(9) 아무 사이 아니에요

Hyun-ju : 네, 대표님. 10분 내로 가겠습니다. 네. 죄송한데 제가 선약이 있어서요.

نعم، سأكون هناك خلال 10 دقائق. أعتذر. لدي خطط أخرى.

Mr. Kim : 퇴근 후 약속이라...두 분, 친분이 꽤 두터운가 보네요.

تتقابلان بعد ساعات العمل... يبدو أنكما مقربان للغاية.

Hyun-ju : 네?

نعم؟

Mr. Kim : 황대표 어떤 분인진 알고 만나는 건가요?

هل تعلمين جيدا من هو السيد هوانغ قبل أن تواعدينه؟

Hyun-ju : 아, 뭔가 오해가 있으신 것 같은데..

يبدو أن هناك سوء فهم.

대표님이랑 저 아무 사이 아니에요.

لا يوجد شيء بيني وبين السيد هوانغ.





شرح التعبير

تعبير اليوم مكون من ثلاثة أجزاء:

الجزء الأول، 아무: تعني "أبدا" وتستخدم للعد بمعنى "لا شيء أبدا" وعادة ما يأتي بعدها اسم ثم فعل في صيغة النفي أو يفيد النفي مثلا "아무 소용 없어요" بمعنى لا فائدة مطلقا أو "아무도 없어요" بمعنى لا يوجد أي أحد. ومن الممكن استخدام أفعال مثل "못하다" أو "안 하다"، مثل "말도 하지 않았어요 아무" يعني "لم أقل أي شيء".

الجزء الثاني، 사이 : اسم ويأتي بمعنى "علاقة"، ومن الممكن أن نصف طبيعة العلاقة مثل "친구 사이 " أو "부부 사이"، يعني علاقة أصدقاء أو علاقة زوجين.

والجزء الأخير، 아니에요: يعني "ليس"

والتعبير كُله يعني لا توجد أي علاقة خاصة أو لا يوجد شيء خاص بيننا. عادة ما يستخدم التعبير لوصف أن العلاقة بين شخصين ما ليست علاقة خاصة وتستخدم للتأكيد على هذا عندما يُحدث سوء فهم حول طبيعة العلاقة بين شخصين.





شرح الأمثلة

가.두 사람이 사귄다는 소문을 들었는데, 정말이에요?

أ.سمعت إشاعة تقول إنكما حبيبين، هل هذا حقيقي؟

나.아니에요. 그냥 친한 선후배사이예요. 아무 사이 아니에요.

ب.لا. مجرد علاقة زمالة. لا توجد أي علاقة خاصة بيننا.

가. 두 분 정말 잘 어울려요.

أ. أنتما ملائمان لبعضكما البعض.

나.왜 그러세요? 저희는 아무 사이도 아니라니까요.

ب. لماذا تفعل هذا؟ لقد قلت إن العلاقة بيننا ليست خاصة.



