ⓒ GB SOFT

تعرف على شركة كورية ناجحة. واليوم سنتعرف على شركة "جي بي سوفت GB Soft"، التي تطور نظاما غير متصل لقياس الإشارات الحيوية.





مديرالتنفيذي "بارك جي بوم":

شركة "جي بي سوفت 지비 소프트" هي مطور أول برنامج بدون اتصال لقياس الإشارات الحيوية في العالم يعتمد على تحليل الصور. يرمز الحرفان "جي بي GB" إلى أمل الشركة في أن تصبح الأفضل في العالم في هذا المجال، وهي تعمل مع كبرى الشركات في مجالات البناء والحياة والطب والسيارات. نموذج العمل النهائي الخاص بالشركة هو إنشاء منصة تربط بين الأعمال التجارية المختلفة.

في هذه الأيام، يمكن للناس مراقبة صحتهم بواسطة أجهزة على شكل ساعة أو حلقة وغيرها، حيث يمكن ارتداؤها لتقوم بجمع معلوماتهم الصحية في الوقت الفعلي. وقد تم إنقاذ امرأة تبلغ من العمر 80 عاما في ألمانيا من خلال ساعة ذكية من هذا النوع، بعد أن ظهرت عليها أعراض ذبحة صدرية، حيث تقوم أجهزة الرعاية الصحية تلقائيا بفحص حالة الجسم للمستخدمين في حياتهم اليومية. وهذا يعني أن المزيد من الناس يمكنهم الآن الوقاية من أي أمراض محتملة في حياتهم اليومية، بدلا من زيارة الطبيب فقط بعد ظهور الأعراض عليهم. وفي هذا السياق يعتبر الحل الذي تقدمه "جي بي سوفت" جديرا بالتقدير، حيث طورت هذه الشركة تقنية لقياس الإشارات الحيوية باستخدام كاميرا. وفي الواقع، أجرت الولايات المتحدة وأوربا والصين أبحاثا مكثفة حول هذه التكنولوجيا، لكن لم يتم إنتاج الأجهزة ذات الصلة على نطاق تجاري، لأنه ليس من السهل تحليل الإشارات الحيوية، مثل النبض وضغط الدم، بناء على تحليل صورة من الكاميرا فقط. لكن "جي بي سوفت" تمكنت من أداء هذه المهمة الصعبة.





ⓒ GB SOFT

مديرالتنفيذي "بارك جي بوم":

ببساطة إذا نظرت إلى الكاميرا الموجودة في الجهاز، فسوف تتعرف الكاميرا على وجهك، وتقيس نبضك، وضغط دمك، ومدى تشبع الأكسجين لديك، وذلك بشكل أوتوماتيكي. هناك شركتان منافستان في الخارج، إحداهما في الولايات المتحدة والأخرى في إسرائيل. غالبا ما تقارننا الشركات الكبرى في كل من كوريا وخارجها بهاتين الشركتين، لكنهم يختاروننا في النهاية لأن حلنا يتمتع بدقة أكبر، ويمكنه قياس الإشارات الحيوية بشكل أسرع، مقارنة بما يقدمه منافسونا.

يختلف الحل الذي تقدمه شركة "جي بي سوفت" عن أنظمة قياس الإشارات الحيوية التقليدية، حيث إنه نظام لا تلامسي وغير مباشر، وبالتالي يمنع انتقال التلوث أو الفيروسات والميكروبات، مما يلفت الانتباه بشكل أكبر في عصر جائحة كورونا. ومن خلال حل هذه الشركة، لا يحتاج المستخدمون إلى جهاز استشعار أو جهاز منفصل، وهو ما يجعل من السهل استخدامه بواسطة كبار السن والأطفال دون صعوبة. أيضا لا يتطلب كاميرا عالية الأداء، حيث يمكن استعمال كاميرا الكمبيوتر المحمول أو كاميرا الهاتف المحمول. ويمكن لهذا النظام قياس النبض وضغط الدم ودرجة التشبع بالأكسجين ودرجة النعاس، بسرعة كبيرة، في غضون ما بين ست إلى 20 ثانية فقط. والأكثر من ذلك أنه يتميز بدقة عالية، حيث تبلغ دقة قياس النبض والتشبع بالأكسجين أكثر من 98%، بينما تبلغ دقة قياس ضغط الدم 95%. ويبدو أن هذه التكنولوجيا المدهشة تنتمي إلى المستقبل البعيد، لكنها مطبقة بالفعل حاليا في مواقع البناء في كوريا.

مديرالتنفيذي "بارك جي بوم":

في مواقع البناء، يتم استخدام نظامنا للتحقق من حضور العمال وإدارة سلامتهم. وسوف يتم تركيبه في مجمع سكني ستبنيه شركة إنشاءات كبيرة في كوريا خلال النصف الثاني من هذا العام. حاليا، تبيع شركة منصات رئيسية في كوريا روبوتات برنامجنا مدمج فيها. وتخطط بعض الشركات الأجنبية لبيع الروبوتات والتطبيقات التي تتضمن برامجنا بدءا من النصف الثاني من هذا العام.

يمكن أن يتحقق النظام الذي تنتجه "جي بي سوفت" أيضا من الظروف الصحية للسائق والركاب في وسائل النقل العام والخاص. ولذلك ستحتاج سوق السيارات في المستقبل لهذا الحل، حيث ينتظر أن تنتشر المركبات ذاتية القيادة. وبنفس الطريقة، يمكن تطبيق هذا الحل على مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك السلامة الصناعية، والتنقلات والراحة المعيشية. ولذلك ليس من المستغرب أن تبدي الصناعات المختلفة اهتماما كبيرا بمنتجات شركة "جي بي سوفت".

مديرالتنفيذي "بارك جي بوم":

فزنا في العام الماضي بجائزة وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وجائزة الشركات الناشئة المتميزة. لم نشارك في أي نشاط لجذب الاستثمار حتى الآن، لكننا قررنا وضع الشركات الكبيرة في كوريا وخارجها على قائمة مساهمينا بدءا من النصف الثاني من هذا العام. وبالإضافة إلى جذب الاستثمارات، نتعاون مع ثمانٍ من بين أكبر 10 شركات في كوريا.

ابتكارات "جي بي سوفت" لا تنتهي عند هذا الحد، حيث تواصل أبحاثها، وتخطط لتوسيع نطاق عمليات القياس لتشمل أيضا قياس مستويات السكر في الدم وقياس كمية الكحول. وقد بدأت شركة "جي بي سوفت" في تصدير منتجاتها إلى الخارج خلال العام الماضي، وهي تهدف حاليا إلى إيجاد المزيد من الأسواق خارج كوريا من خلال إنشاء فروع تابعة لها في كل من الولايات المتحدة واليابان، وتحقيق مبيعات تبلغ 9 ملايين دولار أمريكي خلال هذا العام.

مديرالتنفيذي "بارك جي بوم":

هدفنا هو أن نحتل مكانة متقدمة في هذا المجال كشركة عالمية رائدة. لقد وجدنا أن الشركات المنافسة تستفيد من التعرف على علامتها التجارية، على الرغم من أن تقنيتنا أقوى من تقنياتها. نأمل في إزالة هذه الفكرة المسبقة وجعل "جي بي سوفت" أول ما يتبادر إلى أذهان الناس في هذا المجال.

يمكن للأجهزة عالية التقنية القادرة على مراقبة الظروف الصحية على مدار الساعة اكتشاف المشكلات التي يفشل الأطباء في العثور عليها بسرعة. ولذلك من المتوقع أن تصبح هذه الأجهزة جزءا أساسيا من حياتنا. ومع تزايد التركيز على أهمية تحسين الصحة وحمايتها، تأمل "جي بي سوفت" أن تكون بمثابة طبيب يساعد الناس في كل مكان على إدارة صحتهم بطريقة أكثر ذكاء.



