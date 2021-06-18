جوهر عماد الدين: تعدد اللغات سلاحٌ قوي

السيد/ جوهر عماد الدين، واسمه الكوري "بارك سوهان"، مولود لأب سوداني وأم كورية، يشرح في مقابلة مع القسم العربي معنى اسمه الكوري، كما يتحدث عن تجربته في الحج وتأثيرها على حياته، ويقول إنه يحب اللغات لكنه عاش معظم حياته في كوريا، ولذلك قرر دراسة اللغة والثقافة العربية ليتعرف عليها أكثر. كما يقول جوهر إن والده رحمه الله كان مجتهدا في الدراسة والعمل، لكن أكثر ما ورثه عنه هو مهارة التحدث مع الناس دون خوف.

وعن مشاركته في مسابقة كي بي إس الوطنية للغناء التي فاز بها بجائزة، يقول إنه شارك فيها بالصدفة. وخلال المقابلة مع القسم العربي، يغني "جوهر" بصوته الجميل أغنية باللغة الكورية.

ويتحدث "جوهر" أيضا عن الصعوبات التي واجهها خلال فترة طفولته كابن من أسرة مختلطة الجنسيات، وكيف ساعده تعدد الثقافات في نفس الوقت على اكتساب أصدقاء جدد. وينصح "سوهان" نظراءه من الأسر متعددة الثقافات بالاهتمام بالدراسة، لكن الأهم في رأيه هو إقامة علاقات صداقة مع الآخرين وأيضا الإصرار على النجاح في مواهبهم وهواياتهم.

ويقول "جوهر" إن أبناء الأسر متعددة الثقافات يمتلكون سلاحا قويا في الحياة وهو تعدد اللغات التي يكتسبونها من والديهم. وعن خططه المستقبلية يقول إنه يسعى للعمل في وزارة الخارجية الكورية، وأن يصبح سفيرا لكوريا لدى السودان.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".





مقطع مشاركة جوهر في مسابقة الكي بي اس الوطنية للغناء :

https://m.youtube.com/watch?v=8zRuqR5BQDc





قناة جوهر على اليوتوب : Soohan&Jihan جوهر و محمد

https://www.youtube.com/channel/UC-57hO6ro4Htu4CXCWJ6lJg