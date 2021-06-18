السفير الكروي لدى مصر يعزف الساكسفون في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

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أُقيمتِ الأسبوعَ الماضي فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في مسرح بدر يوسف في قلعة صلاح الدين بالقاهرة بحضور العديد من سفراء وممثلي الدول المشاركة.

وتضمن الحفل إقامة ورشة موسيقية دولية بمشاركة جميع الفرق في تناغم إيقاعي وموسيقي مبهر، تفاعل معها الجمهور بالهتاف والتصفيق.

وتحيةً للمهرجان، عزف السفير الكوري لدى مصر "هونغ جين ووك" مقطوعة أغنية "3 دقات" على آلة الساكسفون الذي يعشقها وأهدى العزف، مما أثار انتباه الجمهور.

وقال السفير "هونغ" إنه يعزف على الساكسفون منذ عدة سنوات، لكن بعد تسلمه مهام منصبه سفيرا لكوريا الجنوبية في القاهرة في شهر يوليو عام 2020، قرر أن يبذل جهدا حتى تُقَرِّبَه تلك الآلة الموسيقية من الشعب المصري، خاصة في المناسبات السعيدة.

وكان السفير الكوري قد قام بعزف النشيد الوطني المصري على آلة الساكسفون بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ومصر.

نبيلة: وقد لقى هذا العزف ترحيبا من الجماهير في مصر، خاصة المحبين والتابعين للفعاليات والأنشطة الكورية في مصر.

وقال السفير "هونغ" إنه يود أن يعزف يوما ما أغاني مصرية وكورية في الوقت نفسه أمام الجمهور المصري، معربا عن اعتقاده أن الموسيقى المصرية والكورية تلامس قلوبنا في وصف حياتنا اليومية.