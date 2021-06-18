الشركات الكورية تعزز أنشطتها التسويقية في معرض الصحة العربي في دبي

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اختُتمتْ فعاليات معرض الصحة العربي أمس الخميس بعد 4 أيام من انعقاده في دبي.

وكان المعرض يهدف في دورته السادسة والأربعين إلى تنشيط قطاع الرعاية الصحية بعد الصعوبات والتحديات التي سببتها جائحة كورونا.

وشاركت في هذا المعرض حوالي 190 شركة كورية إما بطريقة مباشرة أو بطريقة افتراضية عبر الإنترنت.

ويُعَدُّ معرض الصحة العربي واحدا من أكبر معارض الصحة الدولية الأربعة، حيث تشارك فيه شركات كورية مخصصة في الأدوات الطبية والمنتجات الصحية من أجل تعزيز أنشطتها التسويقية في سوق الشرق الأوسط.

وكانت ثماني وعشرون 28 شركة كورية قد قامت بإنشاء جناح مشترك خاص بالأجهزة الطبية الجراحية ضمن المعرض السابق الذي أقيم في شهر يناير من العام الماضي، حيث جَرَتْ ألف ومئتان وثمانون 1280 مشاورة تجارية وتم توقيع أربع وعشرون 24 صفقة لتصدير الأجهزة الجراحية الكورية.

وبسبب جائحة كورونا، تم تخفيض حجم المشاركة الكورية المباشرة في معرض هذا العام، لكن قامت الوكالة الكورية لتنمية صناعة الصحة بتخصيص جناح مشترك للشركات الكورية المشاركة ليتم فيه إجراء مشاورات تجارية.

وتم في هذا الجناح المشترك عرض المنتجات الطبية ل أربعَ عشرَة ١٤ شركة كورية، بما في ذلك الأجهزة ذات الصلة بفيروس كورونا، مثل أجهزة تشخيص الإصابة بفيروس كورونا، والشاشات الطبية، وكابينات الضغط السلبي، وأجهزة التنفس.

وكان المعرض فرصة جيدة للشركات الكورية الخاصة بالأجهزة الطبية، والتي تعاني من صعوبات في تصدير منتجاتها نتيجة لجائحة كورونا، لإيجاد أسواق جديدة في الشرق الأوسط.

يشار إلى أن عددا من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا تبذل حاليا جهودا مكثفة للتغلب على أزمة كورونا وعودتها إلى عهد ما قبل انتشار الفيروس، وهو ما سيكون فرصة كبيرة لزيادة صادرات المنتجات الكورية الخاصة بالحجر الصحي.