إقامة معرض مشترك للفنانين البصريين الكوريين والإماراتيين في كوريا الجنوبية

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بمناسبة عام الحوار الثقافي الكوري الإماراتي، أطلقت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية والاتحاد الكوري لتنمية التبادل الثقافي الدولي يوم الثلاثاء الماضي معرضا كوريا إماراتيا مشتركا تحت عنوان " السفر عن طريق الطعام".

يتم في هذا المعرض الذي سيستمر انعقاده في غاليريا "باتي" في مدينة باجو بمقاطعة كيونغ كي حتى يوم الثلاثين من يونيو الجاري عرض أعمال الفن البصري التي أنتجها اثنا عشر 12 فنانا من كوريا الجنوبية والإمارات المتحدة.

ومن بين الفنانين الإماراتيين الستة المشاركين في المعرض، "عائشة بن حيدر"، و"أفرع أشرف"، و"نورة موسى"، و"عمار خالد"، و"هند رايس"، و"موزة الفلاشي".

وكان هؤلاء الفنانون المشاركون في المعرض قد عقدوا سبعة 7 جولات من ورش العمل بينهم بطريقة افتراضية عبر الفيديو استعدادا لإنتاج أعمالهم التي تتناسب مع الثقافتين الكورية والإماراتية.

وقال الأستاذان الكوريان "بارك تشان شين" و"تشيه مون كيونغ" اللذان قاما بالإشراف على تنظيم المعرض، إن إجراءات الاستعداد للمعرض كانت فرصة جيدة للتأكد من إمكانية التعاون المستدام في المستقبل بين الفنانين الناشئين في البلدين.

ومن جانبه، قال "سالم القاسمي" الأستاذ في أستديو "فكرة" للفن البصري في الإمارات العربية المتحدة إن رغبة فناني البلدين في استكشاف وفهم بعضهم البعض كانت أقوى من أي وقت مضى، رغم أن ورش العمل عقدت بطريقة افتراضية عبر الإنترنت وليست بطريقة مباشرة وجها لوجه.

كما أعرب "سالم القاسمي" عن سعادته لعرض الأعمال الفنية التي تمثل التبادل الثقافي بين سيول وأبوظبي للجمهور الكوري.

جدير بالذكر أن وزارة الثقافة والشباب الإماراتية قد نظمت أسبوع الأفلام الإماراتية خلال الفترة من يوم الثامن عشر وحتى الرابع والعشرين من يونيو الجاري على هامش عام التبادلات الثقافية الكورية الإماراتية لعامي 2020 و2021.

وتم خلاله عرض 3 أفلام طويلة و4 أفلام قصيرة تتناول مختلف المواضيع الاجتماعية والثقافية من إنتاج مخرجين يعملون في الإمارات ومخرجين إماراتيين.