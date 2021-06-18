تنظيم المنتدى الكوري السوداني في الخرطوم في يونيو

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قام السفير الكوري لدى السودان "لي سانغ جونغ" بزيارة لوزير الاستثمار السوداني الدكتور "الهادي إبراهيم" في مكتبه.

وخلال هذه الزيارة، بحث الجانبان القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية والسودان، وسبل دعمها وتطويرها، والترتيبات الجارية حاليا لتنظيم المنتدى الكوري السوداني والذي سيعقد يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو الجاري في الخرطوم.

كما جرى في اللقاء بحث القضايا التي سيتم تناولها في المنتدى الكوري السوداني، بما في ذلك الفرص الاستثمارية في المشروعات التي سيتم تنفيذها في السودان، وتفعيل الشراكات والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، بالإضافة إلى دعم التحول الديمقراطي.

وأشاد الوزير السوداني "الهادي إبراهيم" بالجهود التي تبذلها كوريا الجنوبية كدولة داعمة للتغيير في السودان، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية تعتبر نموذجا جيدا للاقتصاد السوداني والسوق السودانية، مما يجعل السودان تُعَوِّل عليه كثيرا خلال المرحلة القادمة، كما أشاد باهتمام كوريا الجنوبية بتشجيع اتفاقيات الاستثمار بين الجانبين.

وقال إن المنتدى يأتي في إطار الجهود التي تبذلها السودان لجذب المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي السودانية اتخذت الإجراءات اللازمة الأساسية لتسهيل الاستثمار في السودان من خلال تعديل القوانين، منها قانون الشراكة مع القطاعين الخاص والحكومي، وإعداد دليل للإجراءات والفرص الاستثمارية المتاحة، وتهيئة المناخ الاستثماري بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة السودانية.

وأضاف الوزير السوداني إنه ناقش مع السفير الكوري كافة الترتيبات التي ستتم لإنجاح المنتدى وجذب الاستثمارات الكورية للسودان. وتوقع حضورا كبيرا من الجانب الكوري، مُعْرِبًا عن أمله في خروج المنتدى بتوصيات يكون لها العائد الأكبر على السودان والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها كوريا الجنوبية.

ومن جانبه، قال السفير الكوري "لي سانغ جونغ" إن المنتدى القادم سيكون فرصة جيدة لتفعيل التعاون المشترك بين سيول والخرطوم في المجالات التجارية والاستثمارية، مؤكدا أنه سيبذل كل ما في وسعه لدعم تقدم الشركات الكورية في السوق السودانية.