أزمة سكانية في كوريا الجنوبية مع تراجع نمو عدد السكان

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أظهرت بيانات رسمية حديثة تراجع النمو السكاني في كوريا الجنوبية لمدة 18 شهرا متتالية، بعد أن سجل عدد المواليد الجدد أقل مستوياته على الإطلاق في شهر أبريل الماضي.

وقال "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يوم الأربعاء الماضي إن كوريا الجنوبية قد تتعرض لأزمة سكانية حادة بدءا من عام 2030 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات خاصة لمواجهتها.

وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية يوم الأربعاء الماضي، بلغ عدد المواليد الجدد في شهر أبريل الماضي 22 ألفا و820، بانخفاض نسبته 2.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ أن بدأت الوكالة في جمع البيانات ذات الصلة في عام 1981.

ومن المعروف جيدا أن كوريا الجنوبية تتجه نحو مجتمع ينخفض فيه معدل المواليد الجدد وتزيد الشيخوخة بأسرع وتيرة من بين دول العالم، حيث بلغ معدل الخصوبة الكلي في كوريا الجنوبية 0.84 في العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوى على الإطلاق على مستوى العالم.

ويعنى هذا أن عدد الأطفال يتراجع بشكل تدريجي، فيما يزداد عدد المسنين بوتيرة سريعة.

ومن المتوقع أن تصل حصة المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما من إجمالي عدد سكان كوريا الجنوبية إلى 20.3% في عام 2025، ثم تصل إلى 43.9% في عام 2060، بعد أن كانت 15.7% في عام 2020.

ومن المتوقع أيضا أن تشهد كوريا تراجعا كبيرا في عدد السكان العاملين بالتوازي مع انخفاض الخصوبة وزيادة الشيخوخة.

وفي هذا الصدد، يقول البروفسور "تشو يونغ تيه" الأستاذ في كلية الدراسات العليا للصحة العامة التابعة لجامعة سيول الوطنية، إنه من المتوقع أن ينخفض عدد السكان المشاركين في القوى العاملة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 عاما و59 عاما، بمقدار 3 ملايين و150 ألف شخص في عام 2031 مقارنة بهذا العام، بينما توقعت هيئة الإحصاءات أن ينخفض عدد سكان كوريا الجنوبية بنسبة 50% حتى عام 2100 مقارنة بهذا العام.

وأكد نائب رئيس الوزراء "هونغ" على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف شدة الأزمة السكانية التي ستهز الهيكلة الاجتماعية الكورية برمتها، إذا لم تتمكن كوريا من تجنبها.

وفي هذا السياق، ستكشف الحكومة عن تدابير خاصة لمواجهة الأزمة السكانية على مراحل خلال الفترة بين شهريْ يوليو وسبتمبر.

يشار إلى أن الحكومة الكورية كانت قد ضخت أكثر من 200 تريليون وون منذ عام 2006 وحتى الآن، لمواجهة مشكلة انخفاض الخصوبة وزيادة الشيخوخة، لكن هذه الجهود لم تحقق نتائج ملموسة.

ونظرا لأن تراجع عدد السكان يهدد العمود الفقري للبلاد، فإن هناك حاجة ماسة لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة، مع الوضع في الاعتبار ليس فقط الجانب الاقتصادي، بل وأيضا الجوانب الأخرى الاجتماعية والثقافية وغيرها.