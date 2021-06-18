إنجاز قياسي جديد لفرقة بي تي إس بأغنية باتر

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حافظت فرقة "بي تي إس" الشبابية الكورية على صدارتها في قائمة بيلبورد هوت 100 للأسبوع الرابع على التوالي بأغنيتها الجديدة "باتر"، وهي ثاني أغنية للفرقة باللغة الإنجليزية بعد أغنية "دينامايت".

ويذكر أن قائمة بيلبورد هوت 100 هي قائمة لترتيب الأغاني في الولايات المتحدة تصدرها مجلة بيلبورد أسبوعيا، ويعتمد ترتيب الأغاني في القائمة على عدد مرات الاستماع إليها على الإنترنت، وحجم مبيعات عناصرها الصوتية، وعدد مرات بثها في الراديو.

وتعد فرقة "بي تي إس" أول فنان آسيوي يتصدر قائمة بيلبورد هوت 100 للأسبوع الرابع على التوالي. كما تعد أغنية "باتر" الثالثة عشرة من نوعها على مستوى العالم التي تحافظ على صدارتها في القائمة لأكثر من أربعة أسابيع متتالية.

وكان المطرب الياباني "ساكاموتو كيو" قد تصدر قائمة بيلبورد هوت 100 عام 1963 كأول فنان آسيوي، لكنه حافظ على صدارته في القائمة لمدة ثلاثة أسابيع متتالية فقط.

وكانت أغنية "دينامايت" لفرقة "بي تي إس" قد تصدرت القائمة في الأسبوعين الأول والثاني من الكشف عنها، ثم تراجعت إلى المركز الثاني في الأسبوعين الثالث والرابع، ثم احتلت المركز الأول مرة أخرى في الأسبوع الخامس.

وتشير كل هذه الإنجازات إلى أن فرقة "بي تي إس" قد استطاعت ترسيخ مكانتها كتيار رئيسي في سوق الموسيقى الأمريكية بفضل وجود عدد كبير من معجبيها على مستوى العالم.

ويرجع السبب في الشعبية الكبيرة التي تحظى بها فرقة "بي تي إس" إلى إيقاع أغانيها التي تلبي رغبة الجمهور العالمي في الاستماع إلى أغنيات خفيفة ومنفتحة في عصر جائحة كورونا، كما يرجع أيضا إلى طرح أغنيتي "دينامايت" و"باتر" باللغة الإنجليزية.

كما يرجع السبب أيضا إلى طرح أغنيتي "دينامايت" و"باتر" باللغة الإنجليزية.

وكانت أغنية "كانغ نام ستايل" للمطرب الكوري "ساي" قد احتلت المركز الثاني في قائمة بيلبورد هوت 100 على مدار سبعة أسابيع متتالية، لكنها لم تتمكن من تصدر القائمة لأنها كانتت باللغة الكورية.

ولم تستطع فرقة "بي تي إس" الالتقاء بمعجبيها العالميين من خلال جولات عالمية منذ تفشي فيروس كورونا في أوائل العام الماضي، لكنها استطاعت تعزيز تواصلها مع معجبيها في العالم عن طريق ممارسة أنشطة ترويجية، حيث بدأت شركة "ماكدونالدز" للوجبات السريعة إطلاق وجبة خاصة بالفرقة في كوريا الجنوبية و49 دولة حول العالم.