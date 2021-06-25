(10) 설명이 안 돼

Min-jung : 근데 확실히 대표가 진짜 니 인연이긴 한 것 같애.

على ما يبدو أن ما بينك وبين رئيسك مقدرا.

Hyun-ju : 왜?

لماذا؟

Min-jung : 33년 동안 죽었는지 살았는지도 몰랐던 니 심장을 뛰게 했는데

لمدة 34 عاما كان يحرك مشاعرك، مع أنك لا تعرفين هل هو حي أم ميت،

그게 인연이지.

أليس هذا قدرا؟

Hyun-ju : 근데 전생이란 게 진짜 있을까?

هل يوجد فعلا ما يُسمى بالحياة السابقة؟

Min-jung :당연하지. 그게 아니면 설명이 안돼.

بالطبع! لا يمكن شرح هذا سوى هكذا.





شرح التعبير

يتكون التعبير من كلمتين:

الأولى، 설명 : تأتي في الجملة في موضع "الاسم" وتعني "شرح أو تفسير"

الثانية، 안되다: تأتي في موقع الفعل، وجاءت في المقطع بصيغةِ النفي وتعني "لا يجوز" "لا ينفع" "لا ينجح"

التعبير"설명이 안돼": يعني "لا يمكن الشرح أو الفهم"، ويستخدم عند التعبير عن أن تصرفات أو كلمات شخص ما، لا يمكن شرحها أو لا يمكن فهمها بشكل سوي وسلس. وفي المقطع تستخدم إحدى المتحدثات التعبيرَ لتقول إن المشاعر التي تشعر بها صديقتها تجاه رئيسِها في العمل لا يمكن شرحُها بشكل علمي سوى بالاعتقاد بأن هناك رابطا قدريا يجمع بينهما.





شرح الأمثلة

①

가: 죄송합니다. 제 실수로 일어난 일입니다.

أ‌. أعتذر. حدث هذا بسبب خطأ غير مقصود مني.

나: 단순히 실수라고 하기에는 설명이 안 되는 상황이에요.

ب‌. لا يمكن شرح هذا الوضع بأنه مجرد خطأ.





②

가: 두 사람이 만나기만 하면 싸우더니 곧 결혼한다면서?

أ.أنتما تتشاجران فور التقائكما ببعضكما، كيف ستتزوجان قريبا؟

나: 그러게 말이야. 내 상상력으로는 설명이 안 돼.

ب.بالضبط. لا يمكنني تفسير ما يحدث.

و그러게 말이야 تعني كما تقول أو بالضبط أو معك حق.



