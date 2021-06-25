جامعة هانكوك تنظم اجتماع الجمعية الكورية للغة العربية وآدابها

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عقدت الجمعية الكورية للغة العربية وآدابها بالتعاون مع معهدِ دول مجلس التعاون الخليجي التابع لجامعة دانكوك المؤتمر الدولي في دورته السادسة عبر منصة زووم تحت شعار "اللغة العربية وآدابها في عصر التواصل الافتراضي" يوم السبت الموافق للسادس والعشرين من يونيو عام 2021. وتترأس الجمعية الأستاذة الدكتورة كواك سون-ليه (أحلام) من كلية الدراسات العليا للترجمة بجامعة هانكوك للدراسات، ويترأس المعهد الأستاذ الدكتور جانغ سي-وون من جامعة دانكوك. ويرجع الفضل في نجاح هذا المؤتمر إلى جهود رئيس اللجنة التنظيمية للجمعية الكورية العربية الأستاذ الدكتور تشوي جين-يونغ وأعضاء اللجنة التنظيمية وأعضاء الأمانة العامة للجمعية، والذي انعقد برعاية أمينها العام سعادة السفير ما يونغ-سام.

وألقى سعادة الشيخ الأستاذ الدكتور أمحمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، الإمارات العربية المتحدة المحاضرة الرئيسة في المؤتمر بعنوان "نظرة استشرافيّة على تعليم اللغة العربية في عصر التواصل الافتراضي"، كما ألقى الأستاذ الدكتور محمد سواعي من جامعة فرجينيا الأمريكية محاضرة رئيسة أخرى بعنوان "القوى الاستعمارية وفرض تعليم اللهجات العربية". وقد تمّ تقديم 22 بحثا قيما ومفيدا في المؤتمر، 8 أبحاث منها في جلستين بشأن اللغة العربية و5 أبحاث في جلستين بشأن الأدب العربي و9 أبحاث في جلستين بشأن تعليم اللغة العربية وشارك حوالي 70 من الأساتذة والباحثين من كوريا والبلاد العربية وإيران وتركيا، وماليزيا، وإندونيسيا، وأمريكا.

تجدر الإشارة الى أن جائحة كورونا كانت قد تسبّبت في إحداث تغييرات كبيرة في جميع جوانب الحياة اليومية وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وينعكس تأثير هذه التغييرات المتعددة الأوجه في العلوم الإنسانية والتعليم، مما يُعجّل في تأسيس خطابات جديدة تتماشى مع مقتضيات العصر وإحداث نقلة نوعية في العلوم الإنسانية والتعليم وقد شهدت جلسات المؤتمر مناقشات ساخنة ومفيدة حول هذه الموضوعات. يُشار الى أنّ المؤتمر الدولي بنسخته السادسة ظهر بِحُلّة جديدة وازدادت ثماره العلمية نُضجا واتّسع نطاق الأبحاث التي قُدّمت فيه إلى مجالات متعددة نوعًا وكَمًّا، وشهد المؤتمر نموا مطردا على أساس البذور التي غرستها المؤتمرات السابقة.