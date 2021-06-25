الشاعرة الكورية كيم مين جونغ تصدر ديوان في الأدب الكوري التقليدي





أصدرت شاعرة الشيجو الكورية "كيم مين جونغ 김민정 " ديوانها الحادي عشر بعنوان "زهرة، في تلك اللحظة" والمترجم إلى اللغات الإنجليزية والإسبانية والعربية مؤخرا في البلاد. تجدر الإشارة إلى أن الشيجو عبارة عن أحد أنواع الأشعار الكورية التقليدية. ويمثل ديوان الشاعرة "كيم مختارات مكونة من ثمانين قصيدةً من أشعارها بحيث يبلغ عدد صفحاتها مائتين وثمانية صفحات.

يذكر أن الشاعرة كيم بدأت تكتب الشعر الكوري التقليدي من عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين. وفي عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين ظهر لأول مرة شعرها بعنوان "في شاطئ بحر "ييسونغري 예송리" في مسابقة الذكرى الخامسة والعشرين لمجلة "أدب الشيجو". واحتفالا بمرور مائة عام على بدء الشيجو الكوري الحديث في عام ألفين وستة أصدرت ديوانا معنونا بـ" الأيام التي أردت فيها الحب". في عام ألفين وستة عشر أصدرتْ ديوانا آخر بعنوان "قطار البحر" مكونا من خمسة وستين قصيدة، بينما أصدرت ديوانا بعنوان " الطريق معا" في عام ألفين وعشرين. وتُعَدُّ هذه هي المرة الأولى التي يُتَرْجَم فيها الشعر الكوري التقليدي "الشيجو" إلى اللغتين العربية والإسبانية. يُذكَر أن الأشعار الكورية لم تترجم إلى اللغة العربية حتى الآن إلا نادرا. ولم يترجم إلا ديوانان ألفهما الشاعر الكوري "كيم صو وال 김소월. كما حصل أحد الطلاب العرب الذي كان يدرس في كوريا على شهادة ماجستير في البلاد من خلال ترجمة بعض الأشعار الكورية إلى العربية. ولكن ترجمة الشعر الكوري التقليدي "الشيجو" جاءت لأول مرة.

تجدر الإشارة الى أن الشاعرة كيم تعمل الآن على ترجمة ديوان جديد بعنوان "الشيجو، مهرجان" إلى اللغتين الإنجليزية والعربية في المستقبل القريب. بهذه المناسبة قالت إنها ستتقاعد في شهر أغسطس القادم بعد أن ظلت تعمل مُدَرِّسَة للغة الكورية في مدرسة إعدادية بسيول خلال أربعة وثلاثين عاما، ولهذا فقد قررت ترجمة أشعارها إلى اللغات المستخدمة في الكثير من الدول بحيث اختارت اللغات الإنجليزية والإسبانية والعربية. ومن رأيها أن اللغة الإنجليزية تمثل أكثر اللغات المستخدمة في العالم، بينما تُستَخدم الإسبانية في إسبانيا ودول جنوب أمريكا الاثنتين وعشرين، مضيفة أن العربية لغة رسمية في اثنتين وعشرين دولة. وذكرت أنها قررت ترجمة أشعارها من أجل تعريف الناطقين بها بجمال وروعة الشعر الكوري التقليدي "الشيجو". كما أعربت عن رغبتها في ترشيح نفسها لجائزة نوبل للأدب في المستقبل من خلال ترجمة أشعارها إلى الألمانية والفرنسية والسويدية. يُشار إلى أن طاقم الأساتذة في القسم الكوري العربي في كلية الدراسات العليا للترجمة بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية قد شاركوا في ترجمة أشعارها إلى العربية.