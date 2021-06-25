تزايد حُمَّى جمع الأموال باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية

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في الوقت الذي يحلم فيه عدد غير قليل من الناس باكتساب ثروة كبيرة وسريعة، لا يزال في كوريا فئة من أولئك الذين يرددون شعارا يقول "جبل كبير بواسطة جمع الهباء والغبار". لأسباب متنوعة مثل "عدم الثقة بالاستثمار في الأسهم أو العملات المشفرة" أو " عدم توفر الأموال" أو "تجربة الفشل في الاستثمار". دخل هؤلاء إلى عالم من انعدام الخطورة والعائد المنخفض للغاية". يُشار الى أن الانشغال في هذا النوع من الأعمال بما في ذلك استخدام تطبيقات "المكافآت" والقيام بالأعمال الجانبية يقدم الشعور بالإنجاز رغم انخفاض المبالغ النسبية. لذلك يوجد مصطلح يسمى "آب تيك" ويشير إلى تقنية جمع الأموال باستخدام التطبيقات بحيث يمكن تلقي أقل من نصف دولار في حالة إنجاز المهام باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية. وأيضاً من أكثر التطبيقات شعبية بين الكوريين "تطبيق المكافآت على المشي عشرة آلاف خطوة"، حيث أن شركات التطبيق تحقق إيرادات من الإعلانات في شاشة التطبيق وتشاركها مع المستخدمين. خلافا للظن، هناك عدد من الناس الذين يمارسون آب تيك بحيث يمارسها أربعة من بين كل عشرة موظفين كوريين. وكانت قد أجرت شركة "إمبراين" للمسوح مسحا في شهر أبريل الماضي على ألف موظف كوري للتعرف على أنواع تقنيات جمع الأموال التي يمارسونها الآن. وجاء في المسح أن ممارسة آب تيك احتلت المركز الثالث بعد أن أجاب تسعة وثلاثون بالمائة منهم بها.

تجدر الإشارة إلى أن الادخار والتوفير بالتقسيط احتل المركز الأول بثمانية وسبعين بالمائة، بينما احتل الاستثمار في الأسهم المركز الثاني بستين بالمائة. وكان مركز ممارسة آب تيك أعلى من الاستثمار في العقارات أو في العملات المشفرة. وأصبحت طرق ممارسة آب تيك متنوعة بما في ذلك "حل الألغاز" و"شرب المياه" و"الضغط على زر " لايك 좋아요 " في مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا السياق، جمع رجل يطلق عليه السيد كيم ويعمل باحثا في إحدى الشركات الكورية حوالي مائة وون أو أقل من عشرة سنتات في يوم واحد باستخدام تطبيق المشاركة في المسوح. وقال إنه يمارس هذا التطبيق في أوقات الاستراحة خلال وقت الغداء أو وقت الذهاب في دورة مياه مضيفا أنه يكسب مالا يكفي لشراء دجاجة مقلية واحدة في شهر واحد. كما تعتبر وظيفة التحقق من الحضور على تطبيقات الشركات المالية من أهم تطبيقات آب تيك.

في هذا الصدد، فإن المحتويات عبر يوتيوب مثل "محاولة كسب نصف مليون وون شهريا باستخدام آب تيك تلقى رواجا كبيرا. وهناك الذين يمارسون الأعمال الجانبية. طبقا لما جاء في مسح أجرته شركة "جاب كوريا" على ألفين ومائة شخص في شهر أبريل الماضي، يقوم أكثر من أربعة من بين كل عشرة عاملين كوريين بأعمال جانبية. وحول أغراض القيام بالأعمال الجانبية أجاب ستة وستون بالمائة منهم بالحصول على دخل إضافي بينما أجاب عشرون بالمائة منهم باستغلال أوقات الفراغ. كما أجاب اثنا عشرة بالمائة منهم بممارسة الهوايات. يُشار الى أن أغلبية أولئك الذين يمارسون مختلف الأنواع من آب تيك هم موظفون شباب في فئتي الثلاثينيات والأربعينيات من العمر. في هذا الصدد، قال البروفسور "ليم ميونغ هو 임명호" في جامعة دانكوك إنهم يخففون من القلق والضغوط النفسية على نحو آمن وصحي وبطرقهم الخاصة في ظل مخاطر العواصف من جمع الأموال الكبيرة. حيث يعتقد أنهم جديرون بالتقدير العالي لأنهم يعيشون وهم يشعرون بالإنجاز والرضاء عن النفس بطرقهم الخاصة بغض النظر عن آراء الآخرين.