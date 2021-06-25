انخفاض اعتماد كوريا الجنوبية على المواد الأساسية اليابانية

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تبين أن اعتماد كوريا الجنوبية على اليابان في مجال المواد وقطع الغيار والمعدات قد شهد انخفاضا كبيرا بعد عامين فقط من فرض الحكومة اليابانية قيودا على تصدير تلك المواد لكوريا.

وتبين أيضا أن كوريا الجنوبية أحرزت تقدما في توطين تلك المواد وتنويع مصادر استيرادها. ولكن، مع انتعاش الصادرات وتباطؤ حملة مقاطعة المنتجات اليابانية، شهدت قيمة الواردات من اليابان وحجم العجز التجاري مع اليابان زيادة في الآونة الأخيرة، وهو ما يتطلب تحسين الهيكلة الأساسية للاقتصاد الكوري بشكل جذري.

جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية يوم الخميس الماضي، حول الإنجاز الذي حققته كوريا بشأن تعزيز القوة التنافسية في مجال المواد وقطع الغيار والمعدات خلال العامين الماضيين.

وأشار التقرير إلى أن اعتماد كوريا على اليابان قد انخفض انخفاضا كبيرا، خاصة في 3 مواد خاضعة للقيود اليابانية، وهي فلوريد الهيدروجين، وفلوريد البوليميد، ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية الشديدة، حيث بلغت الواردات من فلوريد الهيدروجين 4.6 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام، بانخفاض نسبته 83.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

ولم تعد كوريا تستورد فلوريد البوليميد من اليابان بعد أن استبدلته بـ"الزجاج الرفيع للغاية".

أما مقاومة الأشعة فوق البنفسجية الشديدة فقد انتقلت من الاعتماد الكلي إلى دولة أخرى من خلال تنويع مصادر الواردات.

وقال التقرير إن معدل اعتماد كوريا على مائة من المنتجات الرئيسية اليابانية قد انخفض من 31.4% إلى 24.9% خلال العامين الماضيين، وأن معدل الاعتماد على اليابان في صناعات المواد وقطع الغيار والمعدات انخفض أيضا من 16.8% إلى 15.9%.

وبفضل الدعم الكامل الذي قدمته الحكومة، استطاعت شركات المواد وقطع الغيار والمعدات الكورية تحقيق نمو ملحوظ، حيث سجل حجم مبيعات تلك الشركات في الربع الأول من هذا العام زيادة بنسبة 20.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد آخر، توسع حجم الواردات الكورية من اليابان وحجم العجز التجاري مع اليابان نتيجة لزيادة التبادل التجاري معها، الناجم عن انتعاش الصادرات وتباطؤ حملة مقاطعة المنتجات اليابانية. وبلغ حجم العجز التجاري الكوري مع اليابان 10 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى أن الواردات الكورية من اليابان زادت بنسبة 17.8%، فيما سجلت الصادرات إليها زيادة بنسبة 6.6% فقط.

وإذا ظل هذا الاتجاه مستمرا، فمن المؤكد أن حجم العجز التجاري الكوري مع اليابان هذا العام سيصل إلى مستوى ما قبل حملة مقاطعة المنتجات اليابانية. وبالتالي يؤكد المراقبون على ضرورة تعزيز الجهود طويلة المدى الرامية إلى التحويل الجذري لهيكلة التجارة الكورية.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية "هونغ نام كي" إن الحكومة ستكشف قريبا عن خطة 2030 لتنمية صناعة البطاريات الثانوية، والتي تشمل التقنيات الخاصة بإنتاج الجيل الجديد من البطاريات الثانوية والمواد وقطع الغيار والمعدات المستخدمة في إنتاج البطاريات الثانوية.