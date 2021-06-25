تكثيف الاستعدادات للانتخابات الرئاسية القادمة في كوريا

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دخلت الا ستعدادات لانتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية، التي ستجرى في العام القادم، مرحلة انطلاق كامل بعد إعلان المدعي العام السابق "يون صوك يول" عن ترشحه لتلك الانتخابات، وتسجيل كل من "لي جيه ميونغ" حاكم مقاطعة "كيونغ كي"، و"جونغ سيه كيون" رئيس الوزراء السابق، و"تشو مي إيه" وزيرة العدل السابقة، أسماءهم للمنافسة للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي الحاكم للانتخابات الرئاسية.

وأعلن "يون" عن ترشحه لانتخابات الرئاسة في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء الماضي بعد حوالي 4 أشهر من تنحيه عن منصبه يوم الرابع من شهر مارس الماضي، فيما أعلن الآخرون يوم الأربعاء الماضي عن خضوعهم للمنافسة للحصول على ترشيح الحزب الحاكم.

وتعهد "يون" بإعادة بناء دولة ديمقراطية حرة، وترسيخ سيادة القانون والعدالة التي يتردد صداها عبر العصور والأجيال.

وكان "يون"، الذي عينه الرئيس "مون جيه إين" في منصب النائب العام، قد تنحى عن منصبه نتيجة للخلافات مع دوائر الحكم بشأن تحقيقات النيابة العامة التي استهدفت جوهر السلطة، ومحاولة الحكومة لإصلاح النيابة العامة.

وانتقد المدعي العام السابق "يون" إدارة الرئيس "مون" بلهجة شديدة، مشيرا إلى أن السياسات الاقتصادية والعقارية التي انتهجتها الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية قد تسببت في معاناة العديد من الشباب وأصحاب المحلات الصغيرة، وطالب بتحقيق الوحدة الوطنية لمنع ما أسماه بـ"المجموعة الفاسدة والعاجزة" من الاستمرار في السلطة، ولتحقيق تغيير في إدارة البلاد، مؤكدا استعداده للتفرغ الكامل لمستقبل الوطن والشعب.

ومن ناحية ثانية، أطلق الحزب الديمقراطي الحاكم سباقا تنافسيا لاختيار مرشحه لانتخابات الرئاسة القادمة، حيث سجل 9 مرشحين أسماءهم للمنافسة على الحصول على ترشيح الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة القادمة.

ويخطط الحزب الحاكم لاختيار 6 مرشحين منهم من خلال سباق تمهيدي سيجرى من يوم التاسع وحتى الحادي عشر من يوليو الجاري، ليتنافس هؤلاء المرشحون الستة في السباق النهائي.

ويحتل حاكم مقاطعة كيونغ كي "لي جيه ميونغ" المرتبة الأولى من بين المرشحين المسجلين من حيث معدلات التأييد، ويليه رئيس الوزراء السابق "لي ناك يون".

ومن المتوقع أن يواجه الحزب الديمقراطي الحاكم صعوبات في انتخابات الرئاسة القادمة، لأنه خضع لهزيمة كبيرة في الانتخابات التكميلية التي جرت في شهر أبريل الماضي لاختيار عمدتي سيول وبوسان، بسبب تراجع معدلات تأييده.

والأسوأ من ذلك، نجح حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي في تحقيق تغيير في الأجيال من خلال اختيار "لي جون سوك" البالغ من العمر 36 عاما فقط، رئيسا له، مما أدى إلى زيادة شعبية الحزب لدى معظم الفئات العمرية.