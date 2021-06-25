Hyun-ju : 미안해.

أعتذر

Do-kyum : 누나가 왜 미안해.

لماذا تعتذرين؟

나도 이번 연재 끝내고 본격적으로 여친 찾기 들어가야겠다.

أنا أيضا سأبدأ البحث عن حبيبة بمجرد الانتهاء من مشروعي الحالي.

미안하면 누나도 적극 협조하든가. 콜?

إذا كنت تشعرين بالأسف عليك أن تساعديني إذا؟ حسنا؟

Hyun-ju : 콜...

حسنا!





شرح التعبير

تأتي كلمة "콜" من الكلمة الانجليزية "call". ويستخدم التعبير من قبل الأجيال الشابة بين الأفراد المقربين من بعضهم ولا يمكن استخدامه في اللقاءات أو الاجتماعات أو العلاقات الرسمية، وهي تشبه كلمة "OK" بالإنجليزية أو بالعربية "حسنا" وقد تستخدم للسؤال أو للإجابة. فتستخدم لسؤال المستمع عن رأيه وما إذا كان يوافق على أو يؤيد اقتراحا معينا. ويمكن استخدامها للرد أيضا، تعبيرا عن الموافقة على الاقتراح.





شرح الأمثلة

1-

가: 우리 짜장면 시켜 먹을까?

أ. هل نذهب لنأكل الجاجانغميون؟

나: 콜!

ب. حسنا.





짜장면 هي نوع من النودلز أو المعركونة سريعة التحضير الذي يتم خلطها بنوع من الصلصة المصنع من الحنطة السوداء

2-

가.이번 주말에 영화 보러 가자. 콜?

أ. هيا نذهب في عطلة الأسبوع المقبلة لمشاهدة فيلم، حسنا؟

나.콜!

ب. حسنا!



