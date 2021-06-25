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سنتعرف على شركة "هان دريم نِت HanDreamnet"، التي تطور حلول أمان شبكات الإنترنت، وعنها يحدثنا مديرها التنفيذي "صو هيون وان".

مديرها التنفيذي "صو هيون وان":

تقوم شركة "هان دريم نِت 한 드림넷" بتطوير وتصنيع معدات الشبكات. بالإضافة إلى ذلك، نحن ننتج مفاتيح أمان وأيضا محاور تبديل الأمان، بشكل أكثر تحديدا. يسمى مركز التبديل ببساطة بالمحول في قطاع تكنولوجيا المعلومات. تعد محاور التبديل ضرورية للوصول إلى الإنترنت في البيئة المكتبية. تكون محاور التبديل التقليدية عرضة للهجمات الإلكترونية التي تتسبب في تباطؤ الشبكات. في بعض الأحيان، تحدث القرصنة من الداخل، ومن ثم تعمل مفاتيح الأمان تلقائيا على تصفية الهجمات الداخلية.

يمكن أن تمنع جدران الحماية البرامج الضارة من الوصول إلى الشبكة من الخارج. لكن مثل هذه الحلول لها حدود في إدارة المشكلات التي تحدث داخل الشبكات. ولمعالجة مثل هذه المشاكل، قامت شركة "هان دريم نِت" بتطوير مفاتيح أمان مصممة لإدارة عوامل الخطر الداخلية والتحكم فيها. وقد قامت الشركة بتطوير وتسويق أول مفتاح أمان للشبكات على مستوى العالم في عام 2007، لكتشف وحجب التهديدات الأمنية التي قد تحدث في الشبكات الداخلية. ويمكن للمستخدمين حماية الشبكة الداخلية من التهديدات الأمنية المختلفة ببساطة عن طريق تغيير مفتاح، دون الحاجة إلى تغيير الشبكة كلها.

مديرها التنفيذي "صو هيون وان":

بشكل أساسي، يتيح حلنا الاتصال بين الأجهزة الشبكية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحظر حركة المرور غير الضرورية والخبيثة ويبلغ مدير الشبكة بحالتها. لا تحتوي المفاتيح العادية على هذه الميزة. اسمحوا لي أن أشرح ذلك بهذه الطريقة، يكون الوضع مثل السيارات العادية التي يمكنها السير ببساطة، لكن الحل الذي نقدمه يشبه سيارة شبه ذاتية القيادة مزودة بميزة تقوم تلقائيا باكتشاف التهديدات الداخلية ومنعها.

توفر حلول أمان الشبكات من شركة "هان دريم نِت" بيئة شبكة آمنة في مختلف المجالات، بما في ذلك أنظمة شبكات الكمبيوتر المالية، وشبكة المعلومات الوطنية، وشبكات اتصالات الشركات، وشبكة الأمن العسكرية. وقد حصلت على شهادة تؤكد مميزات الأمان من وكالة المخابرات الوطنية الكورية، لتصبح أول شركة من نوعها في هذا المجال. ويتم إصدار تلك الشهادة من قبل معاهد اختبار معتمدة لمنتجات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك أنظمة حماية المعلومات ومعدات الشبكات، حيث تقوم تلك المعاهد بتقييم ما إذا كانت المنتجات تلبي متطلبات أمنية معينة لضمان السلامة. وإذا حصلت الشركة على هذه الشهادة، فيمكنها تقديم منتجاتها إلى المؤسسات الحكومية والعامة دون الخضوع لعمليات تقييم أمنية منفصلة.

مديرها التنفيذي "صو هيون وان":

لقد قدمنا حلولنا للمؤسسات العامة منذ فترة طويلة. تتوفر العلامات التجارية الأجنبية، ولكن منتجاتنا هي الأفضل من بين جميع البدائل المحلية. لقد دخلنا أيضا في مشاركة مع شركات في الخارج لإنشاء نموذج يربح فيه الجميع. دخلنا السوق اليابانية في عام 2009 وقمنا بتشغيل فرع هناك لمدة عامين ونصف. وفي عام 2011، قمنا بتحويلها إلى شركة خارجية، ويعمل الآن 18 موظفا. في العام الماضي، حققنا مبيعات بقيمة 9 ملايين دولار أمريكي في اليابان. وهذا العام أيضا، سجلنا نموا ثابتا في المبيعات.

مع تغير بيئات شبكات المعلومات بسرعة، من الضروري إدارة تلك الشبكات بشكل أكثر دقة ومنهجية. وفي عصر إنترنت الأشياء الذي يربط بين الأجهزة المحمولة والآلات الإلكترونية، مثل الثلاجات والغسالات، أصبحت الشبكات معقدة بشكل متزايد. ونتيجة لذلك، أصبحت الأنواع الجديدة من التهديدات الأمنية أكثر خطورة وضررا. على سبيل المثال، برامج الفدية، وهي أحد أشكال البرامج الضارة، تقوم بالسيطرة على نظام التشغيل وتشفير البيانات، ومن ثم يطلب المهاجم فدية من الضحية لاستعادة القدرة على الوصول إلى النظام والبيانات. وقد نجحت شركة "هان دريم نِت" في بناء مجموعة من حوالي 50 مفتاح أمان لبيئات الشبكات الجديدة.

مديرها التنفيذي "صو هيون وان":

منتجاتنا الرئيسية هي مفاتيح الأمان، بما في ذلك تلك المستخدمة في شبكات المكاتب والمفاتيح للأغراض الصناعية. المفاتيح الصناعية السابقة تفتقر إلى عنصر الأمان. نقدم أيضا مفتاح الأمان المستند إلى القائمة البيضاء والذي يمكن استخدامه في بيئة إنترنت الأشياء. نواصل توسيع الاستثمار في البحث والتطوير، وكذلك في الموارد البشرية والمرافق.

فازت شركة "هان دريم نِت" بجائزة من وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العام الماضي، تقديرا لمساهمتها في تأمين القدرة التنافسية في سوق معدات الشبكات المحلية التي تهيمن عليها الشركات الأجنبية. وهذا العام، تم اختيارها كواحدة من الشركات العالمية الصغيرة والقوية في كوريا، من قبل وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، حيث تعين الوزارة 200 شركة صغيرة تتمتع بتكنولوجيا مبتكرة وإمكانات نمو، وتغذيها لتصبح شركات عالمية رائدة. وكانت "هان دريم نِت" الشركة الوحيدة في مجال أمن المعلومات ومفاتيح الشبكات التي أدرجتها الوزارة في القائمة. وبالتالي ظلت الشركة تبذل جهودا حثيثة لاستكشاف الأسواق الخارجية.

مديرها التنفيذي "صو هيون وان":

هناك العديد من الشركات التي نتعامل معها والتي لا يمكننا حتى إحصاؤها. هناك العديد منها في كوريا، بالطبع، وفي اليابان أيضا. لقد أنتجنا مفاتيح الأمان على مدار الـ14 عاما الماضية منذ أن فعلنا ذلك لأول مرة في عام 2007، حيث قمنا بإصدار 20 ألف وحدة في المتوسط كل عام، ولذلك أعتقد أننا أنتجنا كمية متراكمة ضخمة من المفاتيح. نأمل أن تزيد مبيعاتنا بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات حتى نتمكن من مشاركة ثمار النجاح مع موظفينا وإسعادهم ماديا ونفسيا. هذا هو هدفنا.

أنشأت شركة "هان دريم نِت" مركزا للبحث والتطوير في عام 2019، ووسعت التعاون التكنولوجي مع المؤسسات الخارجية. ويمكننا أن نرى أن هذه الشركة قد أمنت البراعة التكنولوجية قبل الآخرين من خلال جهود البحث والتطوير المستمرة. وحاليا تواجه صناعة أمن الشبكات تحديا كبيرا، بسبب الطلب المتزايد على الخدمات غير المباشرة نتيجة لجائحة كورونا. ورغم التهديدات الأمنية المتقدمة بشكل متزايد، يتم إنشاء بيئات شبكات آمنة ومستقرة في كوريا، بفضل شركة "هان دريم نِت".