تمديد فترة عرض جناح مصر في المتحف الوطني المركزي

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#بانوراما الأخبار الكورية l 2021-07-06
صرح المتحف الوطني المركزي يوم أمس بأنه قرر تمديد فترة عرض جناح مصر في قاعة الثقافات العالمية به إلى الأول من شهر مارس في عام ألفين اثنين وعشرين.
تجدر الإشارة إلى أن جناح مصر تم إنشاؤه في شهر ديسمبر في عام ألفين وتسعة عشر ليصبح الأول من نوعه في البلاد. وكان من المقرر أن يتم فيه استعراض أربع وتسعين مادة من الآثار الثقافية المصرية يحتفظ بها متحف بروكلين브루클린 الأمريكي على مدار عامين تقريبا حتى السابع من شهر نوفمبر من عام ألفين وواحد وعشرين. وقد لقي جناح مصر الذي يقدم تاريخ مصر العريق تحت شعار "الحياة والموت والقيامة" اهتماما ساخنا من قبل الجمهور الكوري منذ افتتاحه.
في هذا السياق، قال المتحف الوطني إنه شعر بأسف كبير على عدم إتاحة الوقت الكافي للراغبين في زيارة الجناح نتيجة لتوقف العرض أربع مرات في العام الماضي بسبب التدابير الاحترازية الرامية إلى مكافحة جائحة كورونا. وأضاف أنه وضع هذه الظروف في حسبانه بحيث اتفق مع المتحف الأمريكي على تمديد فترة الاستعراض لمدة أربعة أشهر تقريبا. يُشار الى أن جناح مصر يقع في الطابق الثالث من مبنى المتحف ويمكن زيارته دون مقابل.
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