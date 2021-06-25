أغلاق أخر دور سينما تاريخية رئيسية في سيول

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من المقرر أن يتم إغلاق "دار سيول للسينما" الذي كانت من أهم دور السينما في العاصمة سيول. بهذا اختفت دور السينما الرئيسية التاريخية الثلاث كلها. وهي دور "دان صونغ단성"وبيكاديري 피카디리" و"سيول" التي كانت تشكل شارع الأفلام في منطقة جونغ نو الواقعة في وسط العاصمة.

يشار إلى أن دار "دان صونغ" انتهت إدارتها في عام ألفين وعشرة بينما تحولت دار "بيكاديري" في نفس العام إلى دار "لوتيه سينما롯데시네마" ثم إلى سي جي في بيكاديري للأغراض المتعددة CGV 피카디리. وكانت قد أعلنت إدارة دار "سيول" عن نهاية تشغيل الدار عبر موقعها على الإنترنت موضحة أنها ستُنهي تشغيل الدار في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس القادم بعد أن لاقت الحب الكبير لكونها مركزا ثقافيا في منطقة جونغ نو خلال العقود الأربعة الماضية. كما قالت إن شركة "هابدونغ يونغ هوا سا합동영화사" التي تدير الدار، تستعد للتحول والتحدي من أجل الريادة. مضيفة أنها تطلب اهتماما كبيرا بها دون تقديم المزيد من المعلومات عن خطة إدارة مبنى الدار في المستقبل.

يذكر أن شركة "هابدونغ يونغ هوا سا" كانت قد استحوذت على دار "سيكي세기" التي تم فيها إعادة عرض الأفلام في عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين ثم غيرت اسم الدار إلى سيول وتطويرها إلى دار للعرض الافتتاحي في عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين.

يُشار دائمًا إلى "دار إعادة عرض الأفلام" إلى دار السينما التي تقوم بعرض الأفلام بعد مرور فترة زمنية معينة على انتهاء عرضها في دور العرض الافتتاحي الكبرى. وفي ذلك الوقت كان من الممكن افتتاح عرض الأفلام المعينة في دور العرض الافتتاحي نتيجة لتطبيق نظام القيود على عدد طباعة الأفلام المستوردة. وانتهى هذا النظام في عام ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين في البلاد. وحتى قبل تدفق رؤوس مال الشركات الكبيرة في صناعة السينما المحلية كانت شركة "هابدونغ يونغ هوا سا" تسيطر على الصناعة بكونها شركة كبيرة في إنتاج وتوزيع الأفلام. وكانت قد أنشئت هذه الشركة في عام ألف وتسعمائة وأربعة وستين بحيث كان يعمل فيها عدد كبير من المخرجين والممثلين البارزين منذ ذلك الحين. وفي الفترة التي كانت منطقتا "جونغ رو" و"تشونغ مو رو충무로" تلعب دورا مركزيا في صناعة الأفلام الكورية، كانت دار سيول إلى جانب دار "ميونغ بو명보" في منطقة تشونغ مو رو تمثل محكا للتعرف على شعبية الأفلام. حيث بدأت دارُ سيول تشغيلها بشاشة واحدة، ولكنها زادت من عدد أجنحة عرضها في عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين من خلال إدخال نظام دور العرض المتعددة لتصبح الأولى من نوعها في البلاد. وفي عام ألف وتسعمائة وسبعين بلغ عدد أجنحتها ستة، وذلك من أجل منافسة رؤوس أموال الشركات الكبيرة. وفي عام ألفين وسبعة عشر قامت الدار بتوسيع مرافق التسلية فيها من خلال عملية تجديد كبيرة ولكن وضع إدارتها تدهور تدهورا كبيرا بسبب انخفاض عدد المشاهدين وتداعيات جائحة كورونا.