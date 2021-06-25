تزايد تأثير أهمية مقابلات التوظيف في الحصول على وظيفة

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اتضح أن معدل الأوقات التي يتم فيها تقرير الناجحين في الحصول على فرص العمل بلغ ست عشرة دقيقة. وكانت شركة "جاب كوريا" المتخصصة في تقديم المعلومات عن فرص العمل عبر الإنترنت قد أجرت مؤخرا مسحا على مائتين وخمسين مسؤولا عن توظيف الموظفين الجدد في الشركات المحلية. وحول معدل الأوقات التي تستغرقها مقابلات التوظيف أجاب أربعة وأربعون بالمائة منهم بحوالي نصف ساعة بينما أجاب سبعة وثلاثون بالمائة منهم بحوالي ساعة واحدة. كما أجاب اثنا عشر بالمائة منهم بأوقات مرنة ومتغيرة حسب الأحوال، بينما أجاب ستة بالمائة منهم بحوالي ساعتين.

وعند السؤال عن معدل الأوقات التي يستغرقها تقرير الناجحين في الحصول على فرص العمل في مقابلات العمل، أجاب ستة وأربعون بالمائة منهم بما بين عشر دقائق ونصف ساعة. كما أجاب أربعة وعشرون بالمائة بما بين خمس دقائق وعشر دقائق، بينما أجاب سبعة عشر بالمائة منهم بما بين نصف ساعة وساعة واحدة، ليبلغ معدل الأوقات ست عشرة دقيقة. ولكن بلغ معدل الأوقات التي يستغرق تقرير الفاشلين في النجاح تسع دقائق فقط بحيث قال إثنان وأربعون بالمائة منهم بما بين عشر دقائق ونصف ساعة، بينما قال أربعة وثلاثون بالمائة منهم بما بين خمس دقائق وعشر دقائق. وحول أكثر الأسباب وأسرعها للفشل في مقابلات العمل، اختار سبعة وثلاثون بالمائة منهم الحضور متأخرين عن أوقات المقابلات. كما اختار أربعة وعشرون بالمائة منهم إبداء عدم الثقة بأنفسهم، بينما اختار عشرون بالمائة منهم عدم وجود معلومات كافية عن الشركات.

وحول أهم قواعد الآداب التي تثير المشاعر الإيجابية في مقابلات التوظيف أجاب خمسة وثلاثون بالمائة منهم بالتعرف المسبق على الملعومات عن الشركات، ثم توجيه الأسئلة حول الأمور التي كانوا يتساءلون عنها في الأوقات العادية. كما أجاب ثلاثة وثلاثون بالمائة منهم بالإجابات المخلصة على الأسئلة دون التخلي عن الأمل حتى النهاية بينما أجاب اثنان وعشرون بالمائة منهم بإجابات صريحة على الأسئلة التي لم يعرفوها. وأجاب واحد وعشرون بالمائة منهم بالوصول قبل عشر دقائق من مواعيد المقابلات.

بالإضافة إلى ذلك، قال اثنان وخمسون بالمائة منهم إن نسبة أهمية مقابلات التوظيف بلغت حوالي سبعين بالمائة من إجمالي إجراءات التوظيف. كما أجاب خمسة وستون بالمائة منهم بأنهم يجرون مرحلتين من المقابلات حاليا وهي "المقابلات مع فرق العمل " و"المقابلات مع كبار مسؤولي الشركات".