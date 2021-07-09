لي إيناس: صرتُ كورية أكثر

"لي إيناس"، شابة تجمع بين الجينات المصرية والكورية، حيث إن والدها مصري ووالدتها كورية، وهي تعمل كمترجمة حرة، ولكن بسبب جائحة كورونا قلّت أعمال الترجمة، مما جعلها تبقى أكثر في البيت، وتتفرغ لعمل فيديوهات على قناتها على يوتيوب.

وتقول "إيناس" إنها عاشت في مصر 18 عاما، ولذلك عندما جاءت إلى كوريا قبل 15 عاما كانت تفكر كفتاة عربية، لكنها صارت الآن تميل أكثر للعادات والتقاليد الكورية.









وتحكي "إيناس" عن تجاربها في العمل كمترجمة طبية، وتقول إن الترجمة تحتاج إلى ممارسة إلى جانب الدراسة الأكاديمية، ورغم أنها تخصصت في الجامعة في مجال إدارة الأعمال، إلا أنها قررت بعد ذلك الانخراط في مجال الترجمة نظرا لحبها للغات، وتحكي في هذا الصدد عن أصعب المواقف التي يمكن أن يواجهها المترجم، خاصة في مجال الترجمة الطبية.

كما تتحدث "إيناس" عن محتويات قناتها على يوتيوب، والتي تختارها بناء على طلبات وآراء مشاهدي تلك القناة. وبناء على خبرتها في عمل فيديوهات عن المقاهي الكورية، تنصح بزيارة بعض المقاهي المميزة في مدينة سيول.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



