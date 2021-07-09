صفقة تبادل لقاحات كورونا بين كوريا الجنوبية وإسرائيل

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تنفيذا لصفقة موقعة بين كوريا الجنوبية وإسرائيل لتبادل لقاحات كورونا، وصلت إلى مطار إنتشون الدولي في كوريا شحنة تضم 700 ألف جرعة من لقاحات فايزر تكفي لتطعيم 350 ألف شخص، قادمة من إسرائيل.

وكانت كوريا الجنوبية قد وقعت صفقة مع إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي تقضي بحصول كوريا الجنوبية على 700 ألف جرعة من لقاحات فايزر من إسرائيل وتستردها إسرائيل على مراحل من سبتمبر وحتى نوفمبر هذا العام. وتعد هذه الصفقة الأولى من نوعها التي توقعها كوريا الجنوبية مع دولة أخرى لتبادل لقاحات كورونا.

وقد تم إنتاج اللقاحات التي حصلت عليها كوريا من إسرائيل، في بلجيكا، وستنتهي صلاحيتها يوم الحادي والثلاثين من شهر يوليو الجاري.

وفيما يتعلق بالمخاوف من أن اللقاحات قد تكون غير فعالة لأن تاريخ انتهاء صلاحيتها وشيك، أوضحت الحكومة الكورية أنه لن تكون مشكلة بهذا الشأن لأن تاريخ انتهاء الصلاحية هو مجرد إشارة إلى الحد الأدني من فترة التخزين. كما أكد خبراء في الأمراض المعدية أنه لن تكون للقاحات أي نوع من المشاكل إذا تم التطعيم بها قبل انتهاء صلاحيتها.

وتبين أن إسرائيل قررت تزويد كوريا الجنوبية بلقاحات كورونا آخذة في اعتبارها أن كوريا الجنوبية هي الدولة الوحيدة في العالم التي ستتمكن من التطعيم بتلك اللقاحات قبل انتهاء صلاحيتها بفضل امتلاكها لنظام تخزين وتوزيع اللقاحات في درجة حرارة منخفضة، ومعدل المشاركة العالي في تلقي اللقاحات.

وسوف تقوم الحكومة الكورية بتوزيع تلك اللقاحات على مواطني مدينة سيول ومقاطعة كيونغ كي اللتين تشهدان زيادة في عدد الإصابات الجديدة، بدءا من يوم الثلاثاء القادم ولمدة أسبوعين.

وإلى جانب تلك الشحنة، من المنتظر وصول 10 ملايين جرعة من لقاحات فايزر وموديرنا وأسترازينيكا في غضون شهر يوليو الجاري.

وكانت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن عدد قياسي غير مسبوق من حالات الإصابة بفيروس كوريا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، حيث تم تسجيل 1275 حالة في يوم الأربعاء الماضي.