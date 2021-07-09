تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية وهولندا في إنتاج رقائق أشباه الموصلات

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" ورئيس الوزراء الهولندي "مارك روته" محادثات قمة عبر الفيديو يوم الأربعاء الماضي، حيث اتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين في الصناعات ذات الصلة برقائق أشباه الموصلات.

كما اتفق "مون" و"روته" أيضا على توسيع التعاون العملي في تطوير الثورة الصناعية الرابعة، كي يلعب البلدان دورا رياديا في ذلك المجال.

وجاء عقد هذه القمة بمناسبة الذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وخلال المحادثات، أكد الرئيس الكوري على أهمية التعاون في مجال صناعات أشباه الموصلات، مشيرا إلى أن هولندا تتمتع بميزة في معدات الإنتاج، بينما تتمتع كوريا الجنوبية بقوة في التصنيع.

وأعرب أيضا عن أمله في أن يسهم قرار شركة "إيه إس إم إل" الهولندية باستثمار أموالها في كوريا الجنوبية في إنشاء شبكة توريد مستقرة لشركات أشباه الموصلات الكورية.

الجدير بالذكر أن شركة "إيه إس إم إل" الهولندية تعد أكبر مورد في العالم لمعدات الطباعة الضوئية باستخدام الأشعة فوق البنفسجية الشديدة عالية التقنية.

ومن جانبه، عرض رئيس الوزراء الهولندي "روته" اقتراحا بتنظيم حوار بين البلدين ليكون منصة يتم من خلالها مناقشة القضايا المتعلقة بالتعاون في صناعات أشباه الموصلات.

وأعرب الرئيس "مون" عن أمله في توسيع آفاق التعاون ليشمل الصناعات الحيوية، والهيدروجين، والسيارات المستقبلية، والملاحة البحرية، والصناعات اللوجستية، والشركات الناشئة، والمزارع والمدن الذكية، وغيرها من المجالات المختلفة.

وردا على ذلك، أعرب "روته" عن أمله عن تنمية التعاون بين البلدين في مجالات الصناعات عالية التقنية.

كما اتفق "مون" و"روته" أيضا على تعزيز التعاون المشترك في التغلب على أزمة كورونا.

وقال "مون" إن كوريا الجنوبية ستلعب دورا رياديا في تسريع القضاء على جائحة كورونا بصفتها ثاني أكبر دول العالم من حيث القدرة على إنتاج الأدوية البيولوجية.

وبدوره، قال "روته" إن الحكومة الهولندية تخطط لتنظيم منتدى ذي الصلة بلقاحات كورونا في العام القادم، وأعرب "مون" عن نيته المشاركة في ذلك المنتدى.

وتقاسم القائدان الآراء على أن كوريا الجنوبية وهولندا أفضل شريكين في حل القضايا الدولية العالقة، بما في ذلك الصفقة الجديدة الخضراء، وتغير المناخ، والطاقة المتجددة.

وتعد هولندا ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية من بين دول الاتحاد الأوربي، وأكبر الدول الأوربية استثمارا في كوريا الجنوبية. وهناك مجالات واسعة للتعاون بين البلدين، نظرا لأن هولندا دولة قوية في مجالات معدات الأشعة فوق البنفسجية الشديدة المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات، والطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح البحرية، وطاقة الهيدروجين.

وقد تم رفع العلاقات بين البلدين إلى علاقات مشاركة شاملة موجهة نحو المستقبل في عام 2016، وعقد الرئيس الكوري "مون" ورئيس الوزراء الهولندي "روته" جولتين من محادثات القمة في عام 2018.