(12) 니 걱정이나 해

Min-jung: 현주 있었으면 두 마리 시켜서 닭다리 하나씩 뜯는 건데.

إذا كانت "هيونجو" معنا، كان من الممكن أن نطلب دجاجتين وتأكل كل منا فخذا (وركا)

Young-eun :야, 이제 약속 평일에 잡자.

دعونا نلتقي في أيام الإسبوع إذا.

방금 연애 스타트한 애가 주말에 방구석에 붙어있겠냐.

هل تعتقدن أنها ستظل في بيتها في عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن بدأت الخروج مع حبيبها للتو؟

오늘은 진도 어디까지 빼려나?

أتساءل إلى أي مدى ستصل اليوم؟

Min-jung : 우리 영은이도 얼른 더 늦기 전에 찐사랑을 해야 되는데.

أنت أيضا يا "يونغ إن" عليك إيجاد حبيبك قبل أن يتأخر الوقت أكثر.

Young-eun : 됐어. 니 걱정이나 해.

لا داعي للقلق علي! اهتمي بنفسك.





شرح التعبير

ينقسم التعبير إلى عدة أجزاء

أولا니 : "너의" بمعنى لك، شيء مملوك للمستمع وتستخدم كـ니 في اللهجة العامية عند الحديث مع شخص أصغر عمرا ومكانة

ثانيا،걱정: اسم وتعني "قلق" والفعل منها هو 걱정하다بمعنى "يقلق"

ثالثا، اللاحقة -(이)나 : تضاف بعد الاسماء للإشارة إلى شيء يتم اختياره مع أن هذا الاختيار لا يؤدي إلى الرضا الكامل. مثلا빵이나 먹어 قد تستخدم للرد على شخصِ يسأل ماذا يأكل بمعنى "تناول أي شيء حتى لو مخبوزات". والتعبير كله니 걱정이나 해 تعبير متباسط جدا في الحوار معناه هو "بدلا من القلق علي اهتم بنفسك".





شرح الأمثلة

①

가: 방이 왜 이렇게 엉망이니? 정리 좀 하고 살아라.

أ‌. لماذا غرفتك غير مرتبة بهذا الشكل؟ نظمي غرفتك قليلا.

나: 이 정도면 괜찮지. 니 걱정이나 해.

ب‌. لا بأس بها هكذا. اهتمي بنفسك.

وكلمة 엉망 تستخدم لوصف شيء ليس في حالة جيدة، ممكن أن تستخدم لوصف شكل غرفة أو ملابس مثلا أو شعر 상태가 엉망이야 يعني حالة غير مرتبة وغير مضبوطة لاتبدو جيدة.

②

가: 야, 너 이번 시험 성적이 이래서 어떻게 하니?

أ‌. ماذا ستفعلين مع نتيجة اختبارك هذه؟

나: 됐어. 신경끄고 니 걱정이나 해.

ب‌. لا بأس. لا تتدخلي واهتمي بنفسك.



