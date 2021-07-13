رياضات الميداليات للفرق الكورية – رمي السهام

تيقال إن الاختيار ضمن المنتخب الكوري أصعب من الفوز بميداليات أولمبية مما يعني أن المباريات التمهيدية لاختبار لاعبي المنتخب الكوري تكون شرسة دائما. يضم المنتخب الكوري لرمي السهام 6 لاعبين، وهم اللاعبون " كيم أُو جين" و"او جين هيوك " و"كيم جيه دوك " واللاعبات "كانغ تشيه يونغ " و"جانغ مين هي" و" أن سان ". تجدر الإشارة إلى أن اللاعب كيم أُو جين فاز بميدالية ذهبية في مجال المباريات الجماعية للرجال في أولمبياد ريو لعام 2016، بينما فاز اللاعب أُو جين هيوك بميدالية ذهبية في مجال الألعاب الفردية في أولمبياد لندن لعام 2012. أما اللاعب الثالث فهو الطالب الثانوي كيم جيه دوك الذي أثبت مهارته الممتازة من خلال نيل لقب البطولة الآسيوية لرمي السهام التي أقيمت في أوائل شهر يونيو الماضي بعد أن تغلَّب على لاعبه السابق "كيم او جين".