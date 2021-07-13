رياضات الميداليات للفرق الكورية – رمي السهام

لي إيناس: صرتُ كورية أكثر
2021-07-09
مثل رمي السهام أكثر الألعاب الأولمبية التي حصد فيها اللاعبون الكوريون ميداليات كثيرة. فقد فاز المنتخب الكوري بـ3 ميداليات ذهبية في كل من أولمبياد سيول لعام 1988، وأولمبياد سيدني لعام 2000، وأولمبياد أثينا لعام 2004، وأولمبياد لندن لعام 2012. ثم فاز بـ4 ميداليات ذهبية في المباريات الفردية والجماعية للرجال والسيدات في أولمبياد ريو لعام 2016 ليسجل إنجازا كبيرا يتمثل في الفوز بميداليات ذهبية في جميع ألعاب رمي السهام الأربع لأول مرة في التاريخ.
في أولمبياد طوكيو القادمة تم إضافة المباريات المختلطة التي تتنافس فيها الفرق المكونة من لاعب ولاعبة بحيث سيبلغ إجمالي عدد الميداليات الذهبية 5. ويستهدف الفريق الكوري حصد جميع الميداليات الذهبية الخمس في الأولمبياد القادمة.
تيقال إن الاختيار ضمن المنتخب الكوري أصعب من الفوز بميداليات أولمبية مما يعني أن المباريات التمهيدية لاختبار لاعبي المنتخب الكوري تكون شرسة دائما. يضم المنتخب الكوري لرمي السهام 6 لاعبين، وهم اللاعبون " كيم أُو جين" و"او جين هيوك " و"كيم جيه دوك " واللاعبات "كانغ تشيه يونغ " و"جانغ مين هي" و" أن سان ". تجدر الإشارة إلى أن اللاعب كيم أُو جين فاز بميدالية ذهبية في مجال المباريات الجماعية للرجال في أولمبياد ريو لعام 2016، بينما فاز اللاعب أُو جين هيوك بميدالية ذهبية في مجال الألعاب الفردية في أولمبياد لندن لعام 2012. أما اللاعب الثالث فهو الطالب الثانوي كيم جيه دوك الذي أثبت مهارته الممتازة من خلال نيل لقب البطولة الآسيوية لرمي السهام التي أقيمت في أوائل شهر يونيو الماضي بعد أن تغلَّب على لاعبه السابق "كيم او جين".
في فريق السيدات لاعبة سجلت رقما قياسيا عالميا وهي اللاعبة " كانغ تشيه يونغ" بحيث سجلت رقما قياسيا عالميا بـ692 نقطة في المجال الفردي، و1,388 نقطة في المجال المختلط خلال البطولة العالمية لرمي السهام لعام 2019. كما يضم فريق السيدات اللاعبة " جانغ مين هي" التي لا تتأثر كثيرا بالرياح بسبب قوتها، واللاعبة الصغرى "أن سان" المتيزة بقوة العقل.
ستُقام المباراة النهائية في المجال المختلط يوم الرابع والعشرين، أي بعد مرور يوم واحد فقط على افتتاح الأولمبياد. ونتوقع أن يحصد الفريق الكوري أول ميدالية ذهبية في هذا المجال خلال فترة الأولمبياد. من غير المبالغ فيه أن المنتخب الكوري لرمي السهام يمثل عدوًّا مشتركا بين منتخبات الدول الأخرى نتيجة لسجلات الفريق الممتازة، بحيث ظل يتم تغيير قواعد المباريات من أجل كبح جماح اللاعبين الكوريين. ومن المرجح أن تعتمد ألوان الميداليات على القوة العقلية للاعبين الكوريين. نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح إن شاء الله.
2021-07-09
2021-06-29
2021-06-29
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