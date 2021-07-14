رياضات الميداليات للفرق الكورية - المبارزة، والرماية

بالنظر إلى رياضة الرماية، كان هناك 9 أحداث للرجال، و6 أحداث للسيدات حتى أولمبياد ريو 2016، ولكن ابتداء من أولمبياد دوكيو لهذا العام، سيكون هناك ما مجموعه 15 حدثًا، بما في ذلك 6 أحداث للرجال، و6 أحداث للسيدات، و3 أحداث جماعية. وهناك لاعب أسطوري سينافس في الدورة الأولمبية الخامسة له إذا شارك هذه المرة. إنه لاعب جين جونغ أوه. في رياضة الرماية، إذا أضاف جين جونغ أوه، الذي حصد 6 ميداليات في الأولمبياد، ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية الخامسة له في طوكيو، فسوف يحطم الرقم القياسي لكيم سو نيونغ في مجال رياضة القوس والسهم، ويحقق رقمًا قياسيًا جديدًا من الفوز بأكبر عدد من الميداليات في الألعاب الأولمبية كرياضي كوري. إنه رياضي مذهل حيث حافظ على مهاراته لمدة 17 عامًا من أولمبياد أثينا 2004 حتى الآن. إذن، إلى جانب لاعب Jin Jong-oh، من هم اللاعبون الآخرون الذين يجب أن ننتبه إليهم عند مشاهدة مباريات الرماية؟ في مجال البنادق، تجذب Kwon Eun-ji، أصغر عضو في المنتخب الوطني، الانتباه باعتبارها "اللاعبة التي ستفعل أشياء عظيمة." حيث أظهرت Kwon Eun-ji "أداءً عظيما" من خلال تسجيل رقمين قياسيين كوريين جديدين، بما في ذلك رقم قياسي عالمي غير رسمي، في حدث اختيار الفريق الأولمبي الذي أقيم في أبريل من هذا العام. فسيكون من الجيد أن نتطلع إلى ولادة نجم جديد في هذه الألعاب الأولمبية.