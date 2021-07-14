رياضات الميداليات للفرق الكورية - المبارزة، والرماية

لي إيناس: صرتُ كورية أكثر
2021-07-09
حددت كوريا الجنوبية هدفها في أن تكون ضمن المراكز العشرة الأولى بشكل عام من خلال الفوز بتسع ميداليات ذهبية في رياضة رمي السهام، والتايكوندو، والمبارزة، والرماية، والبيسبول، وكرة القدم في أولمبياد طوكيو. ومن بين العديد من الرياضات الأولمبية، أثبتت المبارزة نفسها كرياضة رئيسية للميدالية الأولمبية في كوريا منذ أولمبياد سيدني 2000. حيث فاز اللاعب الكوري Lee Sang-ki بأول ميدالية أولمبية في تاريخ المبارزة الكوري بميدالية برونزية في سباقات Epee الفردية للرجال في دورة ألعاب سيدني 2000، كما فاز اللاعب Kim Young-ho بالميدالية الذهبية الأولى في منافسات الرجال. ونتيجة لذلك، بدأت كوريا في الظهور كتيار رئيسي في عالم المبارزة الدولي الذي تهيمن عليه أوروبا. وبعد ذلك، فشلت كوريا في الفوز بميداليات في ألعاب أثينا 2004، ولكن في أولمبياد لندن 2012 وأولمبياد ريو 2016، حصدت عدة ميداليات بألوان مختلفة، بما في ذلك الميدالية الذهبية. والجدير بالذكر أن منافسات المبارزة بالسيف التي تمنح 12 ميدالية ذهبية، هي أيضًا إحدى الرياضات التي من المتوقع أن يفوز فيها الرياضيون الكوريون بميداليات ذهبية في هذه البطولة. وتُعتبر كوريا مرشحًا قويًا لنيل الميدالية الذهبية في اختصاص السابر (أي المبارزة بالسيف) للرجال، حيث تحتل كوريا الجنوبية المرتبة الأولى في كل من التصنيف الفردي والجماعي. ومن بين أبرز المبارزين الكوريين، اللاعب أوه سانغ ووك، الفائز بثلاثة ألقاب عالمية للفرق ولقب عالمي في
المبارزة الفردية. إذن، ماذا عن الرماية؟
بالنظر إلى رياضة الرماية، كان هناك 9 أحداث للرجال، و6 أحداث للسيدات حتى أولمبياد ريو 2016، ولكن ابتداء من أولمبياد دوكيو لهذا العام، سيكون هناك ما مجموعه 15 حدثًا، بما في ذلك 6 أحداث للرجال، و6 أحداث للسيدات، و3 أحداث جماعية. وهناك لاعب أسطوري سينافس في الدورة الأولمبية الخامسة له إذا شارك هذه المرة. إنه لاعب جين جونغ أوه. في رياضة الرماية، إذا أضاف جين جونغ أوه، الذي حصد 6 ميداليات في الأولمبياد، ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية الخامسة له في طوكيو، فسوف يحطم الرقم القياسي لكيم سو نيونغ في مجال رياضة القوس والسهم، ويحقق رقمًا قياسيًا جديدًا من الفوز بأكبر عدد من الميداليات في الألعاب الأولمبية كرياضي كوري. إنه رياضي مذهل حيث حافظ على مهاراته لمدة 17 عامًا من أولمبياد أثينا 2004 حتى الآن. إذن، إلى جانب لاعب Jin Jong-oh، من هم اللاعبون الآخرون الذين يجب أن ننتبه إليهم عند مشاهدة مباريات الرماية؟ في مجال البنادق، تجذب Kwon Eun-ji، أصغر عضو في المنتخب الوطني، الانتباه باعتبارها "اللاعبة التي ستفعل أشياء عظيمة." حيث أظهرت Kwon Eun-ji "أداءً عظيما" من خلال تسجيل رقمين قياسيين كوريين جديدين، بما في ذلك رقم قياسي عالمي غير رسمي، في حدث اختيار الفريق الأولمبي الذي أقيم في أبريل من هذا العام. فسيكون من الجيد أن نتطلع إلى ولادة نجم جديد في هذه الألعاب الأولمبية.
2021-07-09
2021-06-29
2021-06-29
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