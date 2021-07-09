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تعرف على شركة كورية ناجحة. واليوم سنتعرف على شركة "إنفينيت هيلث كير INFINITT Healthcare" مطورة حلول المعلومات والتصوير الطبية.





رئيسها "كيم دونغ أوك":

ظلت شركة "إنفينيت هيلث كير " تقوم برقمنة الصور الطبية منذ تأسيسها قبل 20 عاما. يشير اسم الشركة "إنفينيت INFINITT" إلى أملها في أن تنمو بشكل أكبر، بناء على قاعدة من التطور التكنولوجي والابتكارات اللانهائية. لقد طورنا حلولا مصممة خصيصا لمختلف التخصصات الطبية، بما في ذلك الأشعة، وأمراض القلب، وعلم الأمراض، ومنصات البيانات الطبية الضخمة، بالإضافة إلى الخدمات المدعومة بالبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي من أجل دعم تكامل البيانات في المؤسسات الطبية.

تقود شركة "إنفينيت هيلث كير" السوق المحلية لنظام أرشفة الصور والاتصالات، المسمى اختصارا "باكس PACS". ربما سمع الكثير من الناس عن هذا المصطلح. فعند الإصابة بالتواء في الساق، أو عند الاشتباه في حدوث كسر في العظام أو الخضوع لفحص طبي، يتم إجراء فحص بأشعة إكس، أي الأشعة السينية. ويتم نقل صورة الأشعة السينية على الفور إلى كمبيوتر الطبيب الذي يقوم بفحص الصورة من أجل تشخيص الحالة.





رئيسها "كيم دونغ أوك":

في الماضي، كان يتم التقاط الصور بواسطة أشعة إكس وطباعتها على الأفلام لاستخدامها في التشخيص والعلاج. لكن في هذه الأيام، يتم عرضها في شكل رقمي، مما يتيح العديد من المزايا. في السابق، بعد أن كان المرضى يأخذون صورة بالأشعة السينية، كان عليهم الانتظار لمدة يوم أو يومين بسبب عملية معالجة الفيلم وطباعته. ولكن الآن، يتم إبلاغهم بنتيجة الاختبار على الفور حتى يتمكنوا من تقليل وقت التشخيص والعلاج بشكل كبير. في السابق، كان من الصعب تأمين الفيلم الأصلي بشكل فردي. ولكن الآن، يمكن لأي قسم الوصول إلى البيانات الرقمية من خلال الكمبيوتر في أي وقت وفي أي مكان.

في الماضي، كانت المستشفيات بحاجة إلى مساحة كبيرة لتخزين الأفلام الطبية التي كانت تتراكم عاما بعد عام، كما كان يتم استخدام المواد الكيميائية في صناعة الأفلام، مما يثير المخاوف بشأن التلوث البيئي. ولكن مع إدخال نظام باكس، لم يعد من الضروري تخزين الأفلام فعليا ولا داعي للقلق بشأن التأثير البيئي لمعالجة الأفلام وإدارة البيانات، لأن نظام باكس يقوم برقمنة الصور الطبية وأرشفتها في الكمبيوتر الخادم، بدلا من الاحتفاظ بها كأفلام. وبالتالي فإن "باكس" أكثر من مجرد معدات طبية، حيث يتيح التحويل الرقمي للبيئة الطبية والتعاون الفعال بين مختلف الإدارات الطبية، مما يسهم في تعزيز دقة التشخيص وتحسين جودة الخدمات الصحية. ومع ذلك، فإن "إنفينيت هيلث كير" لم تتوقف عند هذا الحد، حيث أنشأت منصة طبية متطورة باستخدام باكس.





رئيسها "كيم دونغ أوك":

في السابق، كانت مهمتنا الرئيسية هي رقمنة صور الأشعة السينية، لكننا وجدنا أنه ليس فقط قسم الأشعة، ولكن الأقسام الأخرى، مثل أمراض القلب وعلاج الأورام بالإشعاع، تحتاج أيضا إلى صور إشعاعية. يمكن تحويل جميع البيانات، بما في ذلك تلك الصور، إلى رقمية ودمجها في نظام واحد، ونطلق على هذا اسم "التصوير المؤسسي". على سبيل المثال، من أجل إنشاء خوارزمية لاكتشاف نوع معين من السرطان لدى المريض، يمكن إنتاج خوارزمية أكثر تعقيدا بكثير إذا تم دمج الصور المرضية والإشعاعية، بالإضافة إلى المعلومات الأخرى حول المريض، مقارنة بالمعلومات التي يتم أخذها من صور الأشعة وحدها. في السابق، كانت البيانات الخاصة بالمريض تُخزن بشكل منفصل في أقسام مختلفة، وكانت البيانات غير المتصلة تعيق الاتصالات عبر الأقسام. أما الآن فإن منصة التصوير المؤسسي الخاصة بنا تسمح للأطباء من الأقسام المختلفة باكتشاف الأمراض لدى المرضى بطريقة أكثر تكاملا وشمولية، واتخاذ قرار بشأن العلاج المناسب من خلال اتصال سريع وسلس.

باستخدام منصة التصوير المؤسسي، يمكن للأطباء توفير العلاج الأمثل للمرضى، ويمكن أيضا استخدام البيانات الطبية الضخمة المدمجة بهذه الطريقة لبناء بيانات للتدريب بواسطة الذكاء الاصطناعي. وقد طبقت "إنفينيت هيلث كير" بالفعل تقنية الذكاء الاصطناعي على نظام باكس لتمكين الأطباء من تحليل المخاطر التي يتعرض لها المرضى وأعباء العمل الخاصة بهم. عند القيام بذلك، يحدد الأطباء الأولويات عند قراءة الفحوصات، ويرجعون إلى الصور السابقة والحالية للمرضى على الفور ويكتشفون بسرعة كيف تغيرت ظروفهم. هكذا، حققت الشركة إنجازات ملحوظة، وأخذت زمام المبادرة في تطوير البيئة الطبية في كوريا الجنوبية.





رئيسها "كيم دونغ أوك":

تم إدراج الشركة في سوق كوسداك لشركات التقنية العالية في عام 2010، وقد فازت بجائزة أفضل منتج لمدة عشر سنوات متتالية. الآن، تدير مكاتب خارجية في تسع مناطق مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان والصين وتايوان وجنوب شرق آسيا وأوربا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط والبرازيل. لقد ضمنا 6300 عميل في 55 دولة. حوالي ثلثي مبيعات الشركة السنوية التي تبلغ قيمتها 63 مليون دولار أمريكي تأتي من الخارج. المبيعات كبيرة لمطوري برامج الاستخدام التجاري في كوريا، باستثناء مطوري الألعاب. في عام 2020، حصلت الشركة على جائزة نائب رئيس الوزراء، وهي الجائزة الأولى في مجال إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم اختيارها كواحدة من الشركات المتميزة لخلق فرص العمل.

تشتهر هذه الشركة بحلولها المبتكرة، كما تختار أفضل المواهب وتمنحهم مكافآت سخية. وتقدم أيضا جوائز لخلق ثقافة جماعية فريدة من نوعها، تبني رابطة قوية بين الموظفين. ورغم صعوبة إدارة الشركات وسط جائحة كورونا، قامت الشركة بتوظيف المزيد من العمال، إيمانا منها بأن الاستثمار في الموارد البشرية هو الذي يحدد المستقبل. ومن الواضح أنها تعتبر الوضع الحالي فرصة عظيمة لتأمين قوى عاملة متميزة.





رئيسها "كيم دونغ أوك":

نحن نخلق ثقافة "القيام بعمل هادف مع المثابرة". إن ما نعمل عليه يحمل أهمية كبيرة، لأنه يسهم في تطوير وتحسين الخدمات الطبية. "لا تستسلم أبدا ولكن التزم بالعمل وحقق نتائج"، هذا هو هدفنا. لقد أنشأنا مؤخرا شركة فرعية متخصصة في الاستثمار، ستعمل على الاستثمار في الشركات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والشركات الحيوية التي يمكن أن تتعاون معنا، وبالتالي نولد تأثير التآزر. من خلال تشكيل النظام البيئي ذي الصلة، نهدف إلى توسيع صناعة الرعاية الصحية المحلية بشكل أكبر واستكشاف المزيد من الأسواق الخارجية باستخدام التكنولوجيا المحلية.

لم تتمكن الشركات متعددة الجنسيات من اختراق سوق "باكس" في كوريا، لأن شركة "إنفينيت هيلث كير" تستحوذ على الحصة الأكبر في سوق البرمجيات الطبية. وبفضل هذه الشركة، تعمل صناعة الرعاية الصحية الكورية على صقل قدرات تنافسية عالمية.