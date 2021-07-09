الكسول الذي تحول إلى ثور

لي إيناس: صرتُ كورية أكثر
2021-07-09
#كتبٌ صوتيةٌ إلى العالم - كان يا ما كان في كوريا l 2021-07-06
كان يا ما كان، في قديمِ الزمانِ،
عاشَ صبيٌّ اسمُهُ "دوري" معَ والدتِهِ في قريةٍ نائيةٍ.
"يجب أن تنهيَ أنتَ أعمالَ الحقلِ اليوم".
عرض دوري أن يشرف على إطعام الثور،
إذ بدا له الأمرُ أسهلَ كثيرًا من العملِ في الحقل.
جلسَ تحتَ ظلِّ شجرةٍ يراقبُ الثورَ وهو يأكلُ الحشائشِ في حسد.
"يالك من ثورٍ محظوظ. تقضي النهارَ في الكسلِ وتناولِ الطعام كما يحلو لك، ولا يطالبُكَ أحدٌ بالعمل".
سمع عجوزٌ مارٌ كلماتِ دوري.
ثم أعطاه قناعًا.
" أتريدُ أن تجربَه؟"
وما إن وضع دوري القناعَ على وجهِهِ،
حتى تحول إلى ثور!
باع الرجل العجوز دوري الذي تحول إلى ثورٍ إلى أحدِ المزارعين.
"لدينا عملٌ كثيرٌ اليوم، هيا ننطلق لنبدأَ العملَ فورًا"
"أنا لست ثورًا! أنا دوري! أرجوكَ أعدني إلى منزلي"
لكن توسلات دوري راحت سُدى، فكل ما كان المزارعُ يسمعُهُ هو خُوارُ ثور!
عمل دوري لساعاتٍ طويلةٍ دونَ راحةٍ.
كانَ جسدُهُ يؤلمُهُ بشدةٍ من العملِ الشاقِّ المتواصلِ حتى عجزَ عن النومِ من شدةِ الألم.
كان الندمُ يعتصرُ قلبَ دوري.
"آه لو أستطيعُ أن أعودَ إنسانًا كما كنت، إذن لعملتُ بكلِّ جدٍّ ونشاط،
ولصرتُ ابنًا بارًّا بوالدتي".
وجاءَ فجرُ يومٍ جديد، فجرَّ دوري جسدَهُ المتألمَ جرًّا إلى الحقل، ولمح حقل فجل.
ثم تذكرَ كلماتِ الرجلِ العجوزِ الذي أعطاهُ القناعَ.
"لا تعطِ ذلك الثورَ أيَّ فجلٍ وإلا كانت مصيبة!"
ركضَ دوري في اتجاهِ حقلِ الفجلِ بكلِّ ما أوتيَ من قوة.
ثم قضم ثمرةَ فجلٍ من الحقلِ دونَ أيِّ تردُّدٍ.
ركض دوري الذي عاد إنسانًا بسرعةٍ إلى منزلِ والدتِهِ.
بكى دوري وبكت أمُّه لفترةٍ طويلة وهما متعانقين.
ومنذ ذلك الحين عاشَ دوري حياتَه كشابٍّ بارٍّ بوالدتِهِ،
ونفض عنه الخمول والكسل.
2021-07-09
2021-07-06
2021-07-06
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