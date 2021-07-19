البيسبول: الفريق القوي في المنتخب الكوري

من ناحية أخرى، تغير أسلوب إجراء المباريات منذ هذه الدورة. وأصبح معقدا إلى حد ما. حيث تنقسم 6 دول إلى المجموعتين، وأما الفريق الكوري فينصم إلى المجموعة "بي" مع الفريقين الأمريكي والإسرائيلي. بينما ينضم الفريق الياباني إلى المجموعة "أيه" للتسابق مع المكسيك وجمهورية الدومينيكان. ولإجراء من المزيد من المباريات فيما بين هذه الدول القليلة، فستُجري المباراة فيما بين الفرق المهزومة.

واذا فاز أي فريق في المباريتَين في التمهيديات، ثم المباراة نصف النهائية والمباراة النهائية أخيرا، فسيحصل على الميدالية الذهبية بالطبع. بينما حتى ولو هُزم في المسابقتين التمهيديتين، لكنه اذا فاز في المبارايات مع الفرق المهزومة، فلديه امكانية الحصول على الميدالية الذهبية أيضا حسب النتائج.

كما هناك نظام خاص آخر، حيث اذا لم يتمكن أي فريق من المشاركة في المباريات بسبب الفيروس، فستُجري الفرق الباقية فيما بينها.