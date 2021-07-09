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تعرف على شركة كورية ناجحة. تعرف على شركة "آي أوه تي بليكس IoTPLEX "، التي تقدم خدمة التحكم في الموقع المكاني في الوقت الفعلي.





مديرها التنفيذي "بارك مون سو ":

شركة "آي أوه تي بليكس" هي مزودة خدمة مراقبة الموقع المكاني، وقد تم إنشاؤها في عام 2015. يتمثل نشاطها الرئيسي في تطوير جهاز قائم على الاتصالات اللاسلكية لجمع معلومات الموقع المكاني وإنشاء نظام أساسي للتحكم في الموقع لإدارة المعلومات. لقد ظلت الشركة تعمل على نظام التحكم في الموقع المكاني باستخدام تقنية "جي بي إس" على مدار السنوات الست الماضية، مما حفز البحث والتطوير للأجهزة والبرامج ذات الصلة.

ظل السيد "بارك مون سو" مهتما بمجال تقنيات المعلومات والاتصالات. وفي السابق، كان مسؤولا عن دعم تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية في إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات، وقد وجد أن حلول نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" فشلت في تلبية متطلبات السوق، ولذلك قرر بنفسه تطوير وحدة تتبع تعمل بتقنية "جي بي إس" عالية الأداء. وأدى هذا القرار إلى إنشاء شركة "آي أوه تي بليكس"، لإنتاج أجهزة تعتمد على إنترنت الأشياء. وفي هذه الأيام، يتم تقديم خدمات الموقع المكاني بواسطة الهواتف الذكية، فما الذي يميز منتجات هذه الشركة تحديدا؟

مديرها التنفيذي "بارك مون سو ":

نسمي جهاز تتبع الموقع المكاني بـ"جهاز التعقب بتقنية جي بي إس". تحدد وظيفة "جي بي إس" على الهاتف الذكي وتطبيقات تتبع الموقع المكاني موقع هاتفك، ولذلك، إذا تحركت بدون هاتفك، لا يمكن تحديد الموقع المكاني. أيضا، يمكن للهواتف المحمولة توفير معلومات الموقع المكاني الحالية فقط. من ناحية أخرى، يمكن لشركة لوجستية تستخدم جهاز التعقب بالجي بي إس الخاص بنا، التحقق من طرق السفر في الوقت الفعلي لمركباتها، وتتبع أهداف متعددة، وإدارة معلومات السيارة مثل مسافة القيادة ومواقف السيارات، وذلك عبر الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة في الوقت الحقيقي. باستخدام المعلومات التي تم جمعها، قد تقوم الشركة بتعديل جداول تشغيل المركبات والطرق لتخفيض تكاليف الوقود. يُستخدم منتجنا على نطاق واسع من قبل شركات الخدمات اللوجستية والمصنعين وشركات البناء التي تحتاج إلى مركبات النقل. تشتري أيضا جمعية للأشخاص ذوي الإعاقة والحكومات المحلية منتجاتنا لضمان سلامة الضعفاء اجتماعيا، بما في ذلك الأطفال والمعاقون.

يُطلق على المنتج الرائد لهذه الشركة اسم "فور غارد Fourguard". ويسهل حمل جهاز التعقب الصغير، الذي يعد أول جهاز من هذا القبيل يستخدم شبكة الاتصالات "إل تي إي" في كوريا. في السابق، كانت المنتجات القائمة على اتصالات الجيل الثالث تهيمن على السوق، وكانت تتحقق من الموقع المكاني مرة واحدة كل دقيقة، لكن "فور غارد" يتحقق من الموقع كل ثانيتين، حتى يتمكن من تحديد الموقع في الوقت الفعلي تقريبا من أجل التحكم بشكل أكثر دقة. ويتيح "فور غارد" بسهولة تنزيل سجلات القيادة لإدارة أكثر كفاءة للمركبات، وبفضل هذه المزايا، يتم استخدامه في مجالات مختلفة.

مديرها التنفيذي "بارك مون سو ":

من بين عملائنا: شركة مستحضرات تجميل شهيرة، تدير أكثر من 100 سيارة. كانت تنفق ما يقرب من 30 مليون وون شهريا على الوقود وحده. ولكن بعد استخدام منتجنا، أمكن لها أن يوفر 30 بالمائة من التكلفة، أي حوالي 9 ملايين وون شهريا، وأكثر من 100 مليون وون سنويا. بالطبع، الشركة راضية تماما عن منتجاتنا. مقرنا الرئيسي يقع في بوسان، ولدينا عدد من العملاء في منطقة الرياضات الترفيهية البحرية. باستخدام الحل الذي نقدمه، تمكن منظم حدث التجديف السنوي من التحكم في حشد كبير بشكل فعال. كما أدخلت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة نظام "فور غارد" للكشف عن مواقع المعاقين وإدارة سلامتهم.

تواصل شركة "آي أوه تي بليكس" ترقية منتجها "فور غارد" ليكون أصغر حجما وأكثر دقة. يتم استخدام هذا الجهاز في مجموعة واسعة من المجالات، برا وجوا وبحرا، ولحماية حياة الإنسان ومنع السرقة، كما يستخدم لمنع اختفاء الأطفال في سن ما قبل المدرسة، وكبار السن المصابين بالخرف. وبعد تأكيد متطلبات السوق المتنوعة وإمكانية التوسع في السوق، قامت "آي أوه تي بليكس" بتسريع جهود البحث والتطوير بشكل أكبر، حيث أنشأت معهد أبحاث خاصا بها في عام 2016 لتقديم حلول مصممة خصيصا لتلبية طلب العملاء. وعلى خلفية جهودها المستمرة وتفانيها، شهدت الشركة نموا كبيرا عاما بعد عام.

مديرها التنفيذي "بارك مون سو ":

سجلت الشركة معدل نمو في المبيعات السنوية يزيد عن 40 في المائة منذ إنشائها في عام 2015. وقد أقامت شبكة أعمال مع مؤسسات عامة والعديد من الشركات. هناك العديد من الدول، خاصة في جنوب شرق آسيا، تبدي اهتماما كبيرا بمنتجنا. وقد وقعت الشركة خطاب نوايا مع شركات في تايلاند وفيتنام لوضع الأساس للتصدير، وأبرمنا أيضا اتفاقا مع شركة تأجير كبرى في كوريا لتقديم خدمة التحكم في الموقع المكاني بشكل مشترك. لقد دخلت الشركة الآن سوق الخدمات المستقبلية لصناعة الخدمات اللوجستية، ومن المتوقع أن تسجل أكبر مبيعات منذ تأسيسها.

الهدف التالي لشركة "آي أوه تي بليكس" هو توسيع الخدمة القائمة على الموقع المكاني من الأماكن الخارجية إلى الأماكن المغلقة. في الوقت الحالي، لا تخترق إشارات "جي بي إس" المواد السميكة أو الصلبة، مثل الخرسانة والمعادن وغيرها، ولذلك من الصعب استخدام هذه التقنية داخل الأماكن المغلقة. وبالتالي تقوم شركة "آي أوه تي بليكس" بتطوير بعض الطرق من أجل ضمان السلامة الصناعية وتشغيل الموظفين بكفاءة، باستخدام الاتصالات الميدانية القريبة لتحديد موقع العمال في المناطق المغلقة، مثل الأنفاق وغيرها. وقد أدت هذه الابتكارات المتواصلة بواسطة الشركة إلى أن تصبح رائدة في الصناعة وأن تحصل أيضا على جوائز مرموقة.

مديرها التنفيذي "بارك مون سو ":

لحسن الحظ، تم الاعتراف بتقنيتنا بشكل كبير. لقد فزنا بجائزة وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجائزة وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وجائزة وزير التوظيف والعمل. يجب أن يذهب الفضل إلى موظفينا التقنيين الممتازين. أعتقد أن الشركة دخلت بنجاح في سوق خدمة التحكم في موقع السيارات. ونخطط للتقدم في سوق التحكم في الموقع المكاني للمركبات ذات الأغراض الخاصة، مثل دراجات التوصيل والمركبات التي تنقل المنتجات الطازجة. سنعمل أيضا على جعل خدمة التحكم في الموقع المكاني تعمل في كل من الأماكن الخارجية والداخلية في غضون العامين القادمين لتنمو وتصبح مقدمة رائدة لهذه الخدمة.

طورت شركة "آي أوه تي بليكس" خدمة مبتكرة تعتمد على الموقع المكاني ويمكن تطبيقها في مختلف نواحي الحياة اليومية. واستنادا إلى تقنية "جي بي إس"، تدمج الشركة باستمرار التقنيات الجديدة لخلق قيمة مضافة. ومع زيادة الاهتمام بهذه التقنية، ستحقق هذه الشركة بالتأكيد نتائج ممتازة في السوق العالمية.