(13) 부담스러웠어

민주 : 이 노래 기억나? 선배가 나한테 불러줬잖아.

هل تتذكر هذه الأغنية؟ لقد غنيتها من أجلي؟

나 매일 이거 들으면서 선배 생각했는데.

كنت أستمع لها يوميا وأتذكرك.

진호 : 난 이 노래 질렸는데.

ولكنني مللت من هذه الأغنية.

민주 : 어?

ماذا؟

진호 : 듣다 보니까 따분하더라고. 너처럼.

وأنا أسمعها شعرت أنها مملة. مثلك.

솔직히 데모다 뭐다 난리치는 여자, 좀 부담스러웠어.

بصراحة، كنت الفتاة التي تخرج للتظاهر، كالعبء

شرح التعبير

부담스러웠어 أو부담스러워 صفة أو فعل وصفي يعني شيء ثقيل ويمثل عبء أو يُشعر الشخص بالتعب.

يتكون التعبير من :

أولا، الاسم 부담 :بمعنى عبء أو ثقل

ثانيا، اللاحقة스럽다 :تضاف إلى بعض الاسماء لتحولها إلى صيغة الفعل أو تحديدا الفعل الوصفي وتجعل هذا الاسم صفة لاسم آخر

مثلا إذا أضفنا스럽다 إلى كلمة걱정 التي تعني القلق لتصبح 걱정스럽다 سيكون المعنى مثير للقلق أو مقلق.

يستخدم التعبير لوصف موقف أو فعل غير مريح ويصعب تحمله ويمكن استخدامه للتعبير عن وضع يضطر فيها المتحدث للقيام بأمر ما أو شيء ما يُشعره بالعبء، وتأتى في صيغة المضارع 부담스러워...





شرح الأمثلة

①가: 일을 도와줄 수 있는 사람이 없을까요?

أ‌. ألا يوجد من يساعد في العمل؟

나: 아무래도 혼자 하기에는 좀 부담스럽겠지요?

ب.سيكون من الصعب أن تتمم العمل وحدك، أليس كذلك؟





② 가: 지난번에 소개 받은 사람 괜찮았어요?

أ.هل الشخص الذي تعرفت عليه المرة الماضية جيد؟

나: 네, 그런데 너무 적극적으로 나오니까 부담스러워요.

ب.نعم ولكنه مندفع بشدة ويشعرني بعدم الراحة.



