كرة القدم: الفريق القوي في المنتخب الكوري

يشار إلى أن الفريق الكوري الأولمبي الذي يقوده المدرب "كيم هاك بوم" فاز بلقب البطولة دون 23 عاما لرابطة كرة القدم الآسيوية لعام 2020 الذين أقيم في تايلاند في شهر يناير في العام الماضي ليتأهل بذلك للمشاركة في المباريات الأولمبية الرئيسية في طوكيو. بهذا، سجل الفريق الكوري رقما قياسيا مهما يتمثل في المشاركة في الأولمبياد للمرة التاسعة على التوالي من أولمبياد سيول لعام 1988 إلى أولمبياد طوكيو لعام 2020، لأول مرة في العالم. ويضم الفريق الكوري 22 لاعبًا ومنهم اللاعبو "هوانغ اوي جو، وكوان تشانغ هون، وكيم مين جيه " كمفاتيح للفوز أو كبطاقات جامحة. الجدير بالذكر أن اللاعب "سون هُنغ مين" الذي يعمل في نادي توتنهام هوتسبور في الدوري الإنجليزي الممتاز تم استبعاده في النهاية من قائمة اللاعبين المشاركين بعد أن كان مرشحا قويا لبطاقة جامحة. قال المدرب كيم إن اللاعب سون أعرب عن رغبة قوية في المشاركة في الأولمبياد وحصل على إذن من قبل ناديه إلا أنه لم يختاره من أجل حمايته. علاوة على ذلك يضم الفريق الكوري اللاعب "سونغ بوم كون" كحارس مرمى، واللاعبي "جونغ تيه اوك، وكيم جيه او كلاعبين للدفاع واللاعب "لي كانغ إين" الذي يعمل الآن في أوروبا كلاعب وسط، واللاعبي "سونغ مين كيو ولي دونغ جون""كلاعبيْن مهاجميْن.