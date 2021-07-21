التايكوندو، الجودو: الفريق القوي في المنتخب الكوري

لي إيناس: صرتُ كورية أكثر
2021-07-09
يمكن القول بأن التايكوندو، مثل الرماية بالسهام، حدث تم فيه تغيير اللوائح الأولمبية عدة مرات لإبقاء كوريا تحت السيطرة. وهذا إجراء لمنع تركيز الميداليات في بلد معين. لأنه على الرغم من قيود الحصص فازت كوريا الجنوبية بـ12 ميدالية ذهبية من إجمالي 21 رياضيًا في خمس مسابقات أولمبية للتايكواندو، لكنها فشلت مرتين فقط في الوصول إلى منصة التتويج.
وفي حالة دورة ألعاب لندن 2012، كان هناك حد لعدد المشاركين بحيث يمكن أن يتنافس 4 أشخاص كحد أقصى، رجلان وامرأتان لكل منهما من بلد ما. ومع ذلك، بدءًا من أولمبياد ريو 2016، يمنح الاتحاد العالمي للتايكواندو تلقائيًا الحق في المنافسة وفقًا للترتيب الأولمبي، مما يسمح لدولة واحدة بالمنافسة في جميع فئات الوزن الثمانية. وبفضل ذلك، شارك ما مجموعه خمسة رياضيين من كوريا في أولمبياد ريو.
وستضم ألعاب طوكيو لهذا العام أكبر عدد من الرياضيين في التاريخ وهو ستة رياضيين. ومن بين الرياضيين الستة المشاركين هذه المرة، لي داي هون هو الرياضي الوحيد الذي شارك في الأولمبياد السابقة. والجدير بالذكر هنا هو أنّ لي داي هون رياضي شارك في الألعاب الأولمبية ثلاث مرات متتالية منذ أولمبياد لندن 2012. ونجح في الفوز بميداليات فضية وبرونزية في الأولمبياد وكذلك الفوز ببطولة العالم، لكنه للأسف لم يفز بعد بميدالية ذهبية. نتساءل عما إذا كان سيتمكن من الإفلات بالميدالية الذهبية في هذه الألعاب الأولمبية.
ومن ناحية أخرى، بالنظر إلى حدث الجودو، فشلت كوريا في الحصول على ميدالية لأول مرة منذ 16 عامًا في أولمبياد ريو قبل خمس سنوات، مما تسبب في حزن كبير. لذلك، علينا حل هذه العُقدة في أولمبياد طوكيو.
وفي فئة الجودو، هناك الرياضيون الذين يُعتبَرون الأقرب إلى الميدالية الذهبية وهم 안바울 في فئة 66 كجم، و조구함 في فئة 100 كجم. حيث فاز 안바울 بميدالية فضية في أولمبياد ريو، و조구함 رياضي من الوزن الثقيل فاز بميدالية ذهبية في بطولة العالم 2018. وعلى وجه الخصوص، فشل "جو" في الفوز بميدالية بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي تمزق قبل أولمبياد ريو. ولذلك، فهو مصمم على الفوز بإذن الله في أولمبياد طوكيو.
ومن ناحية أخرى، في حدث الجودو هذا، سيتم إنشاء حدث جديد للفريق المختلط للرجال والسيدات وسيتم تغيير قواعد اللعبة بشكل طفيف. وعلى سبيل المثال، من هذه الألعاب الأولمبية، سيتم تقليل وقت منافسات الرجال من 5 دقائق إلى 4 دقائق. ويتوافق هذا مع تعديل لوائح الاتحاد الدولي للجودو لعام 2016، وتم تقليل وقت المباراة بدقيقة واحدة للحث على مباراة مثيرة. ويتم الحفاظ على وقت لعب اللاعبات عند 4 دقائق، كما في الطريقة السابقة. وإذا لم يكن هناك فائز بنهاية الوقت الأصلي، ستُلعب اللعبة بتنسيق الوقت الإضافي.
2021-07-09
2021-07-06
2021-07-06
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