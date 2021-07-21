التايكوندو، الجودو: الفريق القوي في المنتخب الكوري

يمكن القول بأن التايكوندو، مثل الرماية بالسهام، حدث تم فيه تغيير اللوائح الأولمبية عدة مرات لإبقاء كوريا تحت السيطرة. وهذا إجراء لمنع تركيز الميداليات في بلد معين. لأنه على الرغم من قيود الحصص فازت كوريا الجنوبية بـ12 ميدالية ذهبية من إجمالي 21 رياضيًا في خمس مسابقات أولمبية للتايكواندو، لكنها فشلت مرتين فقط في الوصول إلى منصة التتويج.

وفي حالة دورة ألعاب لندن 2012، كان هناك حد لعدد المشاركين بحيث يمكن أن يتنافس 4 أشخاص كحد أقصى، رجلان وامرأتان لكل منهما من بلد ما. ومع ذلك، بدءًا من أولمبياد ريو 2016، يمنح الاتحاد العالمي للتايكواندو تلقائيًا الحق في المنافسة وفقًا للترتيب الأولمبي، مما يسمح لدولة واحدة بالمنافسة في جميع فئات الوزن الثمانية. وبفضل ذلك، شارك ما مجموعه خمسة رياضيين من كوريا في أولمبياد ريو.

وستضم ألعاب طوكيو لهذا العام أكبر عدد من الرياضيين في التاريخ وهو ستة رياضيين. ومن بين الرياضيين الستة المشاركين هذه المرة، لي داي هون هو الرياضي الوحيد الذي شارك في الأولمبياد السابقة. والجدير بالذكر هنا هو أنّ لي داي هون رياضي شارك في الألعاب الأولمبية ثلاث مرات متتالية منذ أولمبياد لندن 2012. ونجح في الفوز بميداليات فضية وبرونزية في الأولمبياد وكذلك الفوز ببطولة العالم، لكنه للأسف لم يفز بعد بميدالية ذهبية. نتساءل عما إذا كان سيتمكن من الإفلات بالميدالية الذهبية في هذه الألعاب الأولمبية.